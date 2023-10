16 октября: Рекорд по сборке кубика Рубика вслепую и платье, которое меняет цвет

Доброе утро! Врываемся в новую рабочую неделю бодро и с песней, а еще не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Не забываем прихватить зонтик. Сегодня в Туле небольшой дождь, а воздух прогреется до +8 градусов.

14-летний австралиец Чарли Эггинс побил мировой рекорд по сборке кубика Рубика вслепую.

На сборку кубика 3×3x3 Эггинсу потребовалось 12,1 секунды — это на 0,68 секунды быстрее, чем предыдущий рекорд, установленный в январе 2023 года Томми Черри из США.

Черри удерживал первенство с 2021 года, собрав тогда кубик Рубика за 15,27 секунды с завязанными глазами. После этого американец улучшал результат еще пять раз.

Эггинс смог превзойти Черри во втором туре чемпионата Австралии. В результате он выиграл турнир со средним временем сборки кубика в 17,47 секунды.



По словам спидкубера, он был вне себя от радости, когда узнал, что установил мировой рекорд. Эггинс говорит, что до сих пор не может в это поверить.

Начинаем неделю вместе с Mark Ronson - Nothing Breaks Like a Heart (Official Video) ft. Miley Cyrus.

Компания Adobe представила платье, которое состоит из «гибких текстильных дисплеев» с вшитыми сенсорными датчиками. Оно способно менять цвет и принт прямо на человеке.

До этого технологию использовали только для создания небольших кусков ткани. Новое платье меняет цвет по нажатию кнопки и при движении. На нем также можно показывать подвижные изображения.

В Adobe отметили, что мода не должна быть «статичной», а технологии могут создать больше возможностей для самовыражения и «превратить одежду в холсты для творчества».

Кошки – прирождённые охотники. Но изменившийся образ жизни и условия не позволяют радовать любимых хозяев мышами, птицами или хотя бы ящерицами. Поэтому пушистым приходится креативить, чтобы милым знаком внимания доказать свою любовь.

Активного настроения!