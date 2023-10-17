17 октября: Часы со снежной бурей внутри и аукцион канализационных люков

Доброе утро! Просыпайтесь, заваривайте самый крепкий кофе и не забываем читать самые хорошие новости. Поехали!

Кажется, сегодня нужен и зонт, и резиновые сапоги. Сегодня в Туле пройдет сильный ливень, а воздух прогреется всего лишь до +6 градусов.

Инженеры из Южной Кореи создали «Время для снега» — интерактивные часы с искусственным снегом внутри. Часы показывают время только тогда, когда человек посмотрит на циферблат, в остальное время снег будет грузиться, словно в новогоднем шаре.

Чтобы определить, смотрит пользователь на часы или нет, девайс оснащен системой 3D-камер, размещенных над циферблатом. В момент, когда пользователю нужно узнать время, особая система вентиляторов прижимает частички снега таким образом, чтобы на задней стенке часов образовался силуэт времени.

Человек может жестами управлять снегом, например, создавать метель или стирать цифры с циферблата. Снег, кстати, сделан из обычного пенопласта.

За уникальную разработку авторы получили премию Red Dot Award 2023. Цена часов пока неизвестна, так как прототип еще находится на этапе разработки.

Не унываем, а слушаем Kiesza - Hideaway.

Власти Киото продадут коллекционерам списанные крышки канализационных люков, изготовленные с 1978 по 1990 годы. Их можно будет купить всего за 3000 иен (20 долларов).

Крышки люков при этом считаются ценными произведениями искусства и символами региональной гордости. На них изображают местные достопримечательности, знаменитых людей и даже покемонов.

Изображения крышек из разных городов Японии часто появляются на сувенирах, также в стране ежегодно проходит встреча любителей люков. В прошлом году ее проводили в Токородзаве на месте бывшей городской очистной станции.

Старинное народное искусство не теряет своей популярности! А творческие люди продолжают удивлять нас своими изделиями. Перед вами самые интересные, креативные и просто впечатляющие образцы работы с деревом.