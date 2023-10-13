13 октября: 945 прыжков в бездну за день и новый вид моллюсков

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О погоде на выходные. Сегодня в Туле ясно до +13 градусов, в субботу будет небольшой дождь и до +15 градусов, в воскресенье сохранится такая же погода, но немного потеплеет до +16 градусов.

Житель Новой Зеландии Майк Херд установил мировой рекорд по количеству прыжков с моста за одни сутки. Ему удалось прыгнуть 941 раз.

Такие прыжки называются банджи-джампингом. Любителя адреналина привязывают к резиновому канату, после чего он совершает прыжок с большой высоты без угрозы жизни.

«Время от времени вы испытываете что‑то вроде морской болезни, но я перетерпел и справился с этим. Так что это совсем не замедлило нас и не повлияло [на рекорд]», — поделился Херд.

Представители Книги рекордов Гиннеса пока не зарегистрировали результат Херда. На данный момент рекорд по числу прыжков с канатом за один день принадлежит французу Франсуа-Мари Дибону, который 1 июня 2022 года прыгнул 765 раз.

Просыпаемся вместе с Maroon 5 - Animals.

Российские ученые обнаружили новый вид голожаберного моллюска в акватории Курильских островов. Его назвали Diaphoreolis zvezda — из-за рисунка на спине из белых точек, которые образуют подобие созвездия.



Моллюски достигают около двух сантиметров в длину. Они не носят раковины и являются хищниками, поскольку поедают других беспозвоночных животных в акватории.

Открытие этого вида помогло расширить представления о развитии мировой фауны. Ближайший родственник моллюсков с Курильских островов обитает в другой части света.

Литовская художница по имени Виолета вяжет уже много лет. За это время у неё скопилось много остатков и кусочков пряжи, и она придумала, что с ними сделать - связать новые игрушки! Так она начала вязать милых животных и птиц, и получилась небольшая коллекция.

Красочного настроения!