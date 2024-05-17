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  5. 17 мая: необычный кастом от российского дизайнера и взрыв цвета на вашей кухне - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
17 мая: необычный кастом от российского дизайнера и взрыв цвета на вашей кухне

17 мая: необычный кастом от российского дизайнера и взрыв цвета на вашей кухне

Доброе утро! Долгожданная пятница наконец-то наступила, а это значит, что пора прочитать хорошие новости и готовиться к отдыху . Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле пасмурно и до +16 градусов, в субботу облака чуть разойдутся и до +15 градусов. А в воскресенье станет ясно  и до +18 градусов.

Российский дизайнер Александр Каньон, известный под псевдонимом Canyaon,  вновь удивил  общественность своим нестандартным подходом к кастомизации обуви. На этот раз он создал уникальные кроссовки Nike Air Force 1 со встроенным тонометром. 

Мастер взял за основу классические черные Nike Air Force 1, средняя стоимость которых составляет около 15 тысяч рублей.  К ним с помощью кожаных ремней был прикреплен портативный тонометр от компании Omron, цена которого варьируется от 3 до 5 тысяч рублей.  Таким образом,  себестоимость кроссовок составила порядка 20 тысяч рублей.

Canyaon поделился фотографиями своего творения в Instagram*.  Он подчеркнул, что эта модель изготовлена в единственном экземпляре и не предназначена для продажи.

Главная особенность кроссовок -  возможность измерять артериальное давление прямо на ходу.  Правда, для этого владельцу придется  присесть на корточки,  чтобы манжета тонометра плотно обхватила руку.

Это не первый раз, когда Canyaon удивляет своими необычными кастомными кроссовками. Ранее он уже представлял модели со встроенным GPS-трекером,  power-банком и  даже миниатюрным сейфом.  

Сегодня для хорошего настроения слушаем twenty one pilots - Ride

Шведский бренд товаров для дома H&M Home и  Pantone,  всемирно известный институт цвета,  объединили свои усилия,  чтобы создать коллекцию посуды и аксессуаров, которая наполнит ваш дом яркими весенними оттенками. 

В коллекции представлены тарелки, миски, горшки для растений, вазы, подставки для свечей и другие предметы,  выполненные в двух цветовых палитрах Pantone:  Zesty & Fresh и Spicy & Sweet.   Каждая палитра  обыгрывает идею  гармоничного сочетания  аромата, вкуса и цвета.  

Zesty & Fresh  -  это сочные,  освежающие оттенки зеленого, желтого и розового,  напоминающие о весеннем пробуждении природы.  

Spicy & Sweet -  более теплая и насыщенная палитра,  включающая  оттенки красного, оранжевого и  фиолетового,  напоминающие о пряных ароматах и сладких фруктах. 

Даже самые талантливые дизайнеры и архитекторы  не застрахованы от профессиональных  провалов.   Плохие дни случаются у всех,  но  некоторые творения  вызывают  не только недоумение, но и  сомнения в компетентности их создателей.  

Наилучшего настроения!

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Автор:
вчера, в 06:00 +1

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