12 февраля: Робот-поводырь и Lego в комедийных скетчах

Доброе утро! Новая рабочая неделя начинается, а мы уже собрали для вас самые хорошие новости. Поехали!

А снег идет... Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха будет примерно -1 градус.

Ученые из Университета Глазго разработали RoboGuide - робота-собаку с искусственным интеллектом, который может заменить собак-поводырей и помочь слепым и слабовидящим людям в повседневной жизни.

RoboGuide оснащен датчиками для оценки окружающей обстановки и способен строить оптимальные маршруты, избегая препятствий. Он также способен понимать и отвечать на речь, а в декабре успешно прошел тестирование в музее, предоставляя голосовые подсказки слепым и слабовидящим по экспонатам.

Разработчики планируют создать полноценную систему, которая может быть адаптирована к роботам разных форм и размеров, чтобы помочь людям с ограниченным зрением в различных ситуациях. RoboGuide может значительно облегчить передвижение для примерно 2,2 миллиарда людей по всему миру, страдающих от потери зрения.

Фонд сенсорного центра Форт-Вэлли и Королевский национальный институт слепых Шотландии поддерживают разработку RoboGuide, и полная версия робота ожидается в ближайшие годы.

Просыпаемся и слушаем The Weeknd - I Feel It Coming ft. Daft Punk.

Автор канала "Вот так Лего!" на YouTube творит комедийные скетчи, используя мир LEGO в качестве основы. Его творчество вдохновлено различными мемами из популярных сериалов, YouTube-шоу и вирусных видеороликов.

Он умело переносит на сцену LEGO моменты известных шоу, создавая забавные ситуации. Например, он смог создать смешную сцену из кулинарного шоу Юлии Высоцкой, где еда сгорела, или подметил одну сцену из шоу " Плюшки".

Канал "Вот так Лего!" предлагает зрителям уникальный и юмористический взгляд на популярные мемы и события, используя волшебство LEGO.

Представляем вам удивительного кулинарного мага, чье творчество вдохновляет и приносит радость - Сару Лескрауват-Бич. Изначально готовя еду для своих детей, она старалась сделать их рацион разнообразным и приятным, а затем начала делиться своими кулинарными шедеврами в социальных сетях. Ее творения настолько понравились людям, что теперь Сара стала настоящей звездой.

Яркого настроения!