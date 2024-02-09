9 февраля: Ночники в горшке и депортация инопланетян

Доброе утро! Выбираем развлечения на выходные и не забываем читать только самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле возможен небольшой снег и до -7 градусов, в субботу чуть похолодает до -9 градусов. В воскресенье ожидается снег и -6 градусов.

Биотехнологический стартап Light Bio из Айдахо совместно с российскими учеными разработал светящиеся петунии, которые стали настоящим открытием в мире растений. Благодаря использованию генов, ответственных за преобразование кофейной кислоты в люциферин, эти цветы способны светиться кислотно-зеленым цветом в темноте, что делает их уникальными и привлекательными для любителей необычных растений.

Light Bio получили разрешение от Министерства сельского хозяйства США на продажу светящихся петуний, и уже начали предзаказы по цене 29 долларов (2600 рублей) за горшок. Ученые утверждают, что эти растения безопасны для человека и не требуют особого ухода, что делает их привлекательными для использования в домашнем интерьере.

Однако, несмотря на все положительные стороны этого проекта, появились опасения со стороны противников светящихся растений, которые считают, что они могут негативно повлиять на местную экосистему. Карен Саркисян из Light Bio утверждает, что петунии обычно выращиваются в условиях, где искусственное освещение превышает световое излучение светящихся петуний.

Танцуем и радуемся пятнице под Yeah Yeah Yeahs - Heads Will Roll.

13 февраля в Свердловском районе Перми откроется необычное заведение под названием «Департамент по депортации инопланетян». Несмотря на загадочное название, местные жители с удовольствием ждут открытия этого нового места.

По мнению одного из жителей города, идея открытия такого заведения кажется увлекательной и интересной. Он даже предложил добавить в список рептилоидов, чтобы сделать атмосферу еще более загадочной.

Ранее на этом месте располагался магазин разливных напитков, который не так давно закрылся. Поэтому открытие «Департамента по депортации инопланетян» стало для местных жителей приятным сюрпризом и возможностью получить новый опыт и впечатления.

Обезьяны проявляют невероятную заботу друг о друге, помогая в уходе и защите своих близких. Медведь, несмотря на свою массивность, ловко забрался на дерево, чтобы найти укрытие или пищу.

Эти трогательные моменты из жизни животных наполняют нас радостью и нежностью. Фотографии, сделанные по всему миру, показывают, что даже в мире дикой природы существует место для заботы, любви и взаимопомощи.

Милого настроения!