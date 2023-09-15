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  5. 15 сентября: Кола от нейросети и покемоны в мире Ван Гога - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
15 сентября: Кола от нейросети и покемоны в мире Ван Гога

15 сентября: Кола от нейросети и покемоны в мире Ван Гога

Доброе утро! Чтобы день прошел на 1000%, нужно обязательно по утрам читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле пасмурно и до +19 градусов. В субботу будет облачно с прояснениями и  +17 ,а вот в воскресенье чуть потеплеет до +19 градусов и будет много солнца.

Компания Coca-Cola представила напиток Y3000 Zero Sugar, созданный при помощи искусственного интеллекта. 

Новая газировка стала фантазией на тему будущего, каким оно может быть. «Мы поставили перед собой задачу изучить концепцию того, какой может быть на вкус кока-кола из будущего», — пояснила старший директор по глобальной стратегии Coca-Cola Оана Влад.

Над напитком работали одновременно сотрудники компании и искусственный интеллект. Попробовать продукт, который у них получился, можно будет на отдельных рынках, в том числе в США, Канаде, Китае, Европе и Африке.

Для серии создали особенный дизайн — в его разработке также использовали ИИ. «Светлая цветовая палитра с фиолетовым, пурпурным и голубым оттенками на серебристой основе создает футуристический вид», — заявили в компании.

На упаковке газировки разместили QR-код, по которому можно получить доступ к сервису Creations Hub. Он позволяет использовать фильтры на фотографиях и увидеть, как привычные вещи выглядели бы в 3000 году.

Сегодня танцем под Градусы — Режиссер.

Музей Ван Гога в Амстердаме откроет новую выставку в коллаборации с Pokémon. На YouTube появился официальный тизер, в котором Пикачу и Иви бегут по полю с подсолнухами.

В финале ролика анимация приобретает черты, характерные для стиля Винсента Ван Гога, а подсолнухи превращаются в улыбающихся персонажей, напоминающих покемонов.

Организаторы пока не сообщают других подробностей о выставке. Вероятно, на ней покажут другие картины в стилистике художника с изображением покемонов. Открытие намечено на 28 сентября.

Еноты - чудаковатые и очаровательные существа, к которым невозможно быть равнодушным. Если у вас был плохой день или настроение неважное, эти пушистые комочки радости - лучшее лекарство! Ловите подборку самых смешных и милых фотографий енотов, которые подарят вам порцию позитива!

Замечательного настроения!

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сегодня, в 06:00 +2
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