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18 сентября: Самый продолжительный полет на МКС и добыча туристами золота

18 сентября: Самый продолжительный полет на МКС и добыча туристами золота

Доброе утро! Приходим в себя после выходных, врываемся в рабочие дела и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Все в облаках. Сегодня в Туле облачная погода, а воздух прогреется до +20 градусов.

Российские космонавты обновили рекорд продолжительности полета на МКС, который ранее установил другой наш соотечественник — Петр Дубров. Он пробыл на Международной космической станции 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду.

Это достижение было побито 11 сентября в 20:40:11 по московскому времени. Новыми рекордсменами стали Сергей Прокофьев и Дмитрий Петелин, а также находящийся вместе с ними американец Фрэнк Рубио.

Прокопьев, Петелин и Рубио пребывают на МКС с 21 сентября 2022 года. На станцию их доставил корабль «Союз МС-22». Космонавты планировали пробыть там лишь 188 дней, но не смогли вовремя вернуться из-за разгерметизации системы охлаждения корабля.

За группой отправили беспилотный «Союз МС-23», и, чтобы полностью использовать его ресурс, миссию космонавтов продлили еще на несколько месяцев.

Начинаем неделю бодро! Вместе с Imagine Dragons - Believer.

На Колыме в Магаданской области выделят специальный участок, на котором туристы смогут поучаствовать в добыче золота. Об этом рассказал глава региона Сергей Носов.

«Совместим приятное с полезным: и золото будет добываться, и от туристов, наверное, отбоя не будет, так как такие сильные ощущения многие желают испытать», — рассказал чиновник.

Носов добавил, что «Колыма становится крупным туристическим центром с уникальной и интересной историей, с комфортной средой для населения и инвестиционным потенциалом».

Говорят, если у вас плохое настроение — стоит обнять своего домашнего любимца, и порция приятных эмоций обеспечена. Однако не менее полезным занятием будет понаблюдать за котиком, собачкой, хомячком или тем, кто живет у вас дома.

Лучшего настроения!

          

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