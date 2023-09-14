14 сентября:Имена слонов сумасшедший байк

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей. Поехали!

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Бабье лето, ты ли это? Сегодня в туле будет солнечно, а воздух прогреется до +20.

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Ученые изучили диких африканских слонов в двух регионах Кении и пришли к выводу, что они обращаются друг к другу с помощью индивидуальных голосовых сигналов — аналогов имен у людей.

Зоологи измерили акустические параметры криков слонов и провели серию тестов, чтобы проверить, можно ли понять, к кому обращается животное по анализу его голоса. Оказалось, это возможно.

Исследователи также проиграли записи криков, обращенных к 17 конкретным слонам, чтобы посмотреть, как они отреагируют. Животные проявляли больший интерес, чем при прослушивании других звуков.

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Это может быть первым свидетельством того, что какой-то вид, кроме человека, использует систему именования для обозначения других особей.

Сегодня в плеере Zivert - Life.

На выставке в Германии представлен самый большой в мире мотоцикл. Он сделан в стиле милитари, а его силовая установка — двигатель от советского танка Т-55.

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Энтузиасты из немецкой деревни Зилла создали самый большой в мире мотоцикл. Руководитель проекта Тило Нёйбель из Harzer Bike назвал его попыткой создать свою версию «немецкого мотоцикла с коляской времен Второй мировой войны». Но получился громадный монструозный байк в советском стиле. Его создатели говорят, что при изготовлении мотоцикла слушали Rammstein и ели сырое мясо.

На мотоцикле стоит двигатель V12 от советского среднего танка Т-55. Характеристики мотора В-55 впечатляют: рабочий объем 38000 куб. см и мощность 620 л.с. Несмотря на большую мощность, байк пока что не ездил быстро.

Размеры байка напоминают характеристики небольшого грузовика: 5,8 метра в длину, 2,8 метра в ширину, а вес превышает 4,3 тонны. Мотоцикл-танк (Panzerbike) настолько огромный, что он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как «самый тяжелый мотоцикл в мире». Panzerbike управляется удлиненным рулем, который лишь немного поворачивает переднее колесо. Поэтому колесо на коляске также управляемое с помощью отдельного штурвала.

Создатели назвали свое детище Katharina die Große (Екатерина Великая) и одновременно прицепили советский герб на переднюю часть коляски. В оформлении широко использованы военные предметы и оружие: крылатая ракета на коляске, мины в качестве корпусов поворотников и противогаз в каске.

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С каждым годом автомобилей на дорогах становится больше. Чтобы выделиться в потоке других машин некоторые владельцы обращаются к тюнингу. Иногда они так переусердствуют с тюнингом, что автомобиль смотрится безумно. Если хотите посмеяться и повеселиться предлагаю посмотреть подборку забавного тюнинга.

Ярого настроения!