11 октября: Чукотская клубника и Чужой из Уфы

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Тепличный комбинат «Живая зелень» впервые вырастит клубнику на Чукотке.

Предприятие уже закупило семена ягоды и ждет, когда их доставят на Чукотку. Кусты клубники расположатся на площади в 400 квадратных метров.

Первый урожай планируется собрать в конце декабря. Поспевшая клубника появится в магазинах Анадыря — столицы Чукотского автономного округа.

Как отмечает агентство, почти вся территория Чукотского АО расположена в зоне вечной мерзлоты. Все местные овощи выращены в теплицах и стоят дороже, чем в других регионах России. А вот фрукты и ягоды и вовсе привозные — из других округов.

Просыпаемся вместе с Avicii - Levels.

Уфимский мастер Фануз Салимгареев собрал из железных конструкций точную копию «Чужого». Как сообщается в соцсетях уфимца, работы начались в начале августа этого года.

«Начал делать „Чужого“. Нужно очень много железа, особенно автомобильных запчастей: подшипники, шатуны, пружины, трубки, проволоки, цепи, шестерни. Может, у кого есть такой ненужный хлам? Был бы очень признателен», — бросил клич на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Фануз Салимгареев.

И вот, спустя два месяца трудов в гараже, массивный тяжелый арт-объект был собран. По словам создателя копии монстра из фильма ужасов, он остался доволен своей работой.

Брайан Мэтьюз — отмеченный наградами фотограф дикой природы из Великобритании. Он побывал более чем в 50 странах и фотографирует дикую природу с 2001 года. Его работы публиковались в журналах, газетах и веб-сайтах по всему миру. Брайан проводит дни в полевых условиях, пытаясь сделать идеальный снимок животных: от белых медведей и комодских драконов до тупиков.

Спокойного настроения!