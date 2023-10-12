12 октября: Путешественники из Шотландии и гигантский карп

Доброе утро! Встречаем новый день с порцией хороших новостей. Поехали!

И снова мокро. Сегодня в Туле возможен небольшой дождь, а воздух прогреется до +13 градусов.

Джейн Дотчин из британского Хексема только что завершила ежегодное путешествие со своей любимой собакой Динки и верным пони Даймондом. Отдых на природе и дальние поездки стали для нее традицией с 1972 года, когда она отправилась из своего дома на север Шотландии. Живописный маршрут и ощущение свободы произвели на Джейн неизгладимое впечатление.

Ее путешествия обычно занимают семь недель. Джейн и ее спутники преодолевают по 25-30 км в день. Ночует она в палатке и ест у костра. Ее рацион состоит из простых и сытных блюд, таких как овсяное печенье, каша и вкусный сыр. На природе все вкуснее!

За эти годы Джейн хорошо изучила маршрут. Спустя полвека ей знакомы каждый поворот и холм. Кроме того, она подружилась с местными жителями и другими странниками.

Женщина обожает шотландскую природу, особенно в осенние месяцы, когда природа раскрывает всю палитру - золотые кроны берез, коричневый цвет кленов и фиолетовые поля вереска.

Готовимся к пятнице вместе с David Guetta - Dangerous.

36-летний житель Великобритании отправился отдыхать в Таиланд. В один из дней Келвин Марстон решил порыбачить и отправился на озеро с обычной двухметровой удочкой.

Келвин почувствовал, что не может вытянуть свой улов. На крючок ему попался огромный карп, которого вытягивали четверо мужчин. Полностью из воды его вытаскивать не стали, мужчины зашли в озеро, чтобы сфотографироваться.

"Я был потрясен. Я не знал, что это рекорд. Я даже получил футболку в подарок от владельца озера",-говорит рыбак.

Гигантскую рыбину отпустили обратно в водоём.

Как оказалось, карп уже несколько лет живёт в этом озере. Его уже вылавливали 4 года назад, но он был на 9 килограмм легче. Сейчас карп весит 114 килограмм.

Кажется, что только люди могут испытывать богатый спектр эмоций и отображать его на своём лице. Но на самом деле котейки и пёсели ничуть не уступают людям в эмоциональности.

Милого настроения!