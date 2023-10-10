10 октября: Перепись птиц и домашний аллигатор

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Зонт – наш лучший друг. Сегодня в Туле ожидается ливень, а воздух прогреется до +4 градусов.

В России прошла ежегодная акция «Евразийский учет птиц». По всей стране в ней приняли участие более 5 тысяч человек. Они насчитали 164 532 птицы, относящиеся к 343 видам.

Самым многочисленным видом оказался обыкновенный скворец — волонтеры насчитали 42 542 особи. За ним следует кряква (15 282 особи) и сизый голубь (11 724 особи).

Участники переписи наблюдали за птицами на определенной территории и заполняли анкету, в которой прописан видовой и количественный состав птиц. Принять участие могли как профессиональные орнитологи, так и любители.

Сегодня поднимаем настроение под Major Lazer & DJ Snake - Lean On

69-летний мужчина из Пенсильвании Джозеф Кенни назвал животное Валлигатор, и это создание сопровождает его везде: от супермаркета до прогулки в парке. Они обнимаются и спят в одной постели.

«Когда он поворачивает свой нос к вам, это означает, что он ожидает поцелуя», — говорит Кенни.

Они вдвоем смотрят телевизор на диване, и когда Кенни ведет его на фермерский рынок, Валлигатор обнимает покупателей — если те не против познакомиться с 30-килограммовой рептилией с острейшими зубами во рту.

«Валли — определенно необычный аллигатор», — сказал Кенни, добавив, что у питомца есть аккаунты в соц. сетях.

Необычные отношения Кенни с Валли начались в 2015 году, когда его друг позвонил из Флориды и спросил, может ли тот взять к себе нескольких аллигаторов, найденных в пруду в Орландо. И хотя Кенни зарабатывает на жизнь изготовлением изделий из дерева, ему всегда нравилось ухаживать за рептилиями.

Главная задача наших любимых питомцев – украшать мир и делать жизнь веселее. Но побыть в одиночестве хотя бы недолго надо каждому. Вот только хвостикам об этом не сказали, и они стараются каждую секунду провести с любимым хозяином и другими членами семейства.

Ласкового настроения!