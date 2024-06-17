17 июня: гигантский датский дог и подарки для пушистиков

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Сегодня пригодятся резиновые сапоги. В Туле пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до +26 градусов.

Датский дог по кличке Кевин из штата Айова официально признан самой высокой собакой в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.

Высота Кевина от лап до холки составляет внушительные 97 сантиметров, значительно превышая средний рост самцов его породы, который обычно составляет около 76 сантиметров. Предыдущий рекорд принадлежал другому датскому догу по имени Зевс, чья высота достигала 104,6 сантиметра.

Хозяева Кевина описывают его как очень ласкового и любящего пса, который обожает обниматься и дремать на диване. Однако Кевин панически боится пылесоса, и даже измерение его для официальной регистрации рекорда оказалось непростой задачей, так как он испугался измерительной ленты.

Также Кевин ежедневно съедает до 10 чашек корма. Более того, он часто ворует продукты со стола, чем немало удивляет своих владельцев.

Сегодня слушаем Сюзанна - Сила момента.

Pizza Hut в Китае порадовала любителей пиццы и их домашних питомцев потрясающей коллекцией товаров для животных.

При заказе комплексного обеда в Pizza Hut каждому клиенту в подарок предоставляется стильная сумка-переноска для питомца или забавная когтеточка в форме пиццы, а также набор вкусных лакомств для четвероногого друга.

Такой милый бонус станет настоящим сюрпризом и приятным дополнением к заказу для всех, кто любит баловать своих пушистых питомцев. Этот шаг Pizza Hut в очередной раз демонстрирует, что компания заботится о своих клиентах и их животных, делая каждое посещение ресторана еще более приятным и уютным.

В последнее время в социальных сетях набирает популярность новый тренд, где пользователи с творческим подходом совмещают изображения еды и домашних питомцев. Результатом становятся по-настоящему очаровательные и забавные фото.

Вкусного настроения!