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Сегодня в Туле опять ожидаются осадки, а воздух прогреется до +21 градуса.

Инженер из Лондона создал самые маленькие в мире игральные карты, размером всего 5 миллиметров на 3,6 миллиметров. Карты, созданные Робом Халлифаксом, настолько малы, что практически непригодны для игры. Находясь рядом с ними, даже чихание или глубокое дыхание могут сдуть эти крошечные "малыши" со стола.

Роб вспоминает, что процесс создания этих карт был непростым. Если напечатать настолько миниатюрные карты еще удалось, то вырезать их оказалось куда сложнее - для этого потребовался лазерный резак. Малейшая погрешность приводила к тому, что карточка становилась безнадежно испорченной.

Несмотря на трудности, Роб преуспел и сделал 102 колоды. Сотню он продал через интернет (по 19 фунтов за каждую), одну оставил себе на память. Последнюю колоду он подарил представителям Книги рекордов Гиннесса, получив сертификат о мировом рекорде за самые маленькие игральные карты.

Хотя играть в эти карты практически невозможно, они стали настоящим произведением искусства, демонстрирующим невероятные способности человека создавать миниатюрные шедевры.

Сегодня в наушниках HYBS - Tip Toe.

Интересная ситуация произошла на престижном смотре 1839 Awards. В категории «Лучшая работа, сгенерированная искусственным интеллектом (ИИ)» третье место и приз зрительских симпатий получила работа Майлса Астрея, на которой был изображен свернувшийся в комок розовый фламинго на длинных ногах.

Однако когда обман вскрылся, выяснилось, что это была не сгенерированная нейросетью работа, а реальная фотография. Организаторы конкурса лишили Астрея награды и передали ее двум другим участникам.

По словам фотографа, он решил нарушить правила из-за того, что все чаще изображения, созданные искусственным интеллектом, побеждают в обычных фотоконкурсах. Астрей считает, что сгенерированный контент может быть достаточно убедительным, чтобы обмануть широкую аудиторию.

Организаторы премии согласились с "мощным посылом" Астрея, но признали, что его фото не должно было участвовать в конкурсе для работ, созданных ИИ.

Этот инцидент вызвал бурные дискуссии в профессиональном сообществе. С одной стороны, он поднимает вопрос, как отличить изображения, созданные ИИ, от реальных фотографий. С другой стороны, он подчеркивает важность честной игры и соблюдения правил в конкурентной среде.

Ваше личное пространство становится уютным, когда в нем чувствуется ваш отпечаток. Будь то произведение искусства, отражающее вашу индивидуальность, или мягкий плед на диване - такие детали делают обстановку по-настоящему теплой и комфортной.

Но когда речь заходит о мебели и декоре, ничто не сравнится с уникальностью деревянных изделий. Талантливые мастера, используя всего лишь кусок дерева и инструменты, создают поистине потрясающие предметы искусства.

Прекрасного настроения!