14 июня: десятидневный диджей-сет и инновационное велосипедное сиденье

Доброе утро! Готовимся к предстоящим выходным, расслабляемся и читаем самые хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня небольшой дождь и до +21 градуса. В субботу и воскресенье будет также небольшой дождь, а максимальная температура воздуха составит +25 градусов.

Итальянский диджей Фабер Морейра установил новый мировой рекорд, непрерывно отыграв диджей-сет продолжительностью 10 дней и 4 часа. Это уникальное достижение стало результатом его упорной подготовки и железной силы воли.

Марафон Морейры начался 15 мая и завершился ранним утром 26 мая, без единой минуты перерыва. Для комфортного существования на сцене была оборудована настоящая "жизненная" зона - с кроватью для отдыха и всем необходимым. Согласно правилам, в зале постоянно должны были находиться не менее 10 танцующих людей, чтобы рекорд был засчитан.

Для поддержания сил 59-летний диджей мог отдыхать по 5 минут после каждого часа активности, а также спать по 15 минут, чтобы не дать организму полностью истощиться. При этом он не прибегал к помощи стимуляторов, не курил и не употреблял кофе или алкоголь.

Фабер Морейра признался, что два года тщательно готовился к этому беспрецедентному марафону, следя за питанием и регулярно занимаясь спортом. Его упорство и преданность музыке позволили ему установить новый мировой рекорд, поразив воображение публики своим феноменальным выступлением.

Какая погода, такая и песня, и поэтому сегодня слушаем Моя Мишель, МЭЙКС – "Ливень".

Австралийские изобретатели представили инновационное велосипедное сиденье "VabsRider", которое, по их заявлениям, может навсегда решить проблему болей в ягодицах у велосипедистов.

Ключевая особенность этого сиденья заключается в его уникальной конструкции - оно разделено на две независимо движущиеся плоскости. Согласно отзывам тестеров, vabsRider позволяет сидеть часами без дискомфорта, обеспечивая комфорт и поддержку даже во время самых длительных и изнурительных велопрогулок.

Разработчики "VabsRider" утверждают, что их изобретение представляет собой настоящую революцию в мире велоспорта. Инновационная технология, лежащая в основе этого сиденья, должна позволить велосипедистам наслаждаться поездками без боли и дискомфорта, которые часто сопровождают длительные велопрогулки.

Это решение может стать долгожданным прорывом для всех, кто регулярно занимается велоспортом. Возможность избавиться от болей в ягодицах и получать удовольствие от катания на велосипеде, не отвлекаясь на дискомфорт, несомненно, привлечет внимание многих энтузиастов велоспорта.

В одной соцсети распространился пост, в котором пользователь рассказывает о невероятном терпении и упорстве фотографов, создавших по-настоящему уникальные снимки.

Так, для получения идеальной композиции со статуей Христа на фоне Луны потребовалось 3 года постоянной работы. Чтобы запечатлеть базилику Суперга на фоне гор и Луны, фотографу пришлось потратить 6 месяцев.

Особенно впечатляет история создания фотографии зимородка, ныряющего в воду. Для этого снимка фотографу понадобилось 6 лет и 720 тысяч кадров, прежде чем он смог поймать идеальный момент.

В противовес этим масштабным проектам, некоторые другие фотографии требовали относительно меньше времени и усилий. Так, для снимка белки, нюхающей цветок, потребовалось всего 2 часа и 200 кадров. А вот фотография Луны в 48 оттенках стала результатом более 10 лет упорной работы.

Терпеливого настроения!