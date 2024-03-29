29 марта: ресторан по мотивам «Губки Боба» и помпон в виде ежика

Доброе утро! Вот и подходит к концу первый месяц весны. А это значит, что лето все ближе и ближе!

По-настоящему весенние выходные. Сегодня в Туле ожидается небольшой дождь. В субботу и воскресенье будет преимущественно облачно с прояснениями и аж до +18 градусов.

В апреле текущего года в бразильском городе Сан-Паулу планируется открытие ресторана Bob Esponja - Burguer & Restaurante — уникального заведения, созданного по мотивам популярного мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

В ресторане будут представлены четыре зоны, посвященные еде, розничной торговле и детям. Особое внимание будет уделено бургерной в стиле «Красти Крабс» из мультфильма.

Этот проект реализуется при непосредственной поддержке Nickelodeon — телеканала, который принес мировую популярность мультсериалу «Губка Боб». Открытие такого тематического ресторана станет интересным событием не только для поклонников мультсериала, но и для любителей оригинальных гастрономических и развлекательных концепций.

Сегодня слушаем российскую рок-группу «Перемотка» и их песню «Здравствуй».

Во время прогулки по парку в Британии женщина обнаружила среди листвы предмет, который похож был на ежа. Она решила, что это животному нужна помощь и доставила его в коробке к ветеринарам. В клинике женщина сообщила, что еж не двигается и не ест. Однако после осмотра выяснилось, что найденный объект оказался всего лишь помпоном от шапки.

Специалисты в клинике посмеялись над этой забавной ситуацией, но выразили благодарность женщине за ее бдительность и заботу. Они также добавили, что ежи, как правило, активны в ночное время.

На популярных маркетплейсах появилась целая линейка уникальных носков, выполненных в виде дизайна пачки соды, сахара, соли и прочих предметов.

Уникального настроения!