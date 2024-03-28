28 марта: ужин после ужина и дважды клонирование кота

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Солнце еще покажется. Сегодня в Туле днем облачно с прояснениями и до +8 градусов.

Макдоналдс в Дубае запустил новую акцию под названием "After-Dinner Dinner", которая призвана угодить тем, кто остался голодным после посещения более роскошных ресторанов. При этом, чтобы воспользоваться предложением, посетителям необходимо предъявить чек на сумму более 160 долларов, датированный той же датой, что и визит в McDonald’s.

В рамках акции, каждый посетитель с таким чеком получит бесплатный комбо-набор, включающий в себя чизбургер или чикенбургер.

Сегодня просыпаемся вместе с Lana Del Rey ft. The Weeknd - Lust For Life.

Жительница Канады Крис Стюарт рассказала в эфире телеканала CBS о том, как решилась на клонирование своего погибшего кота по кличке Медведь. После трагической аварии, в которой погиб ее питомец, она сохранила его ДНК и обратилась в компанию по клонированию ViaGen. После четырех неудачных попыток, два года спустя, на свет появились два котенка-клона - «Медведь Медведь» и «Медовый медведь».

Крис отметила, что оба котенка очень напоминают ей Медведя и описала их как смелых и дерзких. Она подчеркнула, что Медведь был особенным для нее, самым умным из всех домашних животных, которые были у нее с детства. Женщина пояснила свое решение клонировать кота тем, что чувствовала, что он должен был прожить гораздо дольше.

Весь процесс клонирования обошелся ей примерно в 50 тыс. долларов.

Мими Чой - визажист из Канады, которая стала известной благодаря своему уникальному подходу к макияжу. Мими использует различные техники макияжа, чтобы изменить форму и текстуру кожи, создавая удивительные образы.

Экстравагантного настроения!