10 ноября: Хижина Хагрида

Доброе утро! А вот и пятница, пора расслабиться и почитать только самых хороших новостей. Поехали!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле небольшой дождь и до +6 градусов. В субботу и воскресенье будет аналогичная погода.

В графстве Северный Йоркшир в Англии начали сдавать копию хижины Хагрида из «Гарри Поттера».

Объект назван «Дом смотрителя». Он представляет собой три круглых отделанных камнем здания в средневековом стиле. Также в нем есть витражи, напоминающие готический стиль. Дверь в здание освещена фонарями, а вокруг дома располагаются поля, с которых видно побережье.

В помещении находятся стол с резными деревянными стульями, диваны и кресла, а также фальшкамин. В одном из домов расположена ванная комната, стены которой покрыты зеленой плиткой. В помещении стоит ванна на ножках золотого цвета. Стоимость такого дома составляет примерно 275 фунтов за сутки (примерно 31 тысяча рублей).

Настраиваемся на выходные вместе с ГРУППА ПИЦЦА - Пятница.

Японские разработчики представили титановое кольцо Tiroler, которое призвано заменить традиционную рулетку. Судя по презентационному ролику, именно как кольцо на руке носить его нельзя, зато можно использовать ноу-хау для измерения любых неровных поверхностей и линий: мебели, игрушек, расстояния на картах и схемах.

Устройство позволяет измерять длину и расстояние с помощью встроенного колеса со шкалой. Колесико надо катить по поверхности, внутренняя шкала отсчитывает длину согласно метрической или имперской (состоящей из таких единиц, как дюйм, миля и фунт) системам.

Цифры, расположенные внутри, отображаются через небольшое окошко на внешнем кольце. Каждый раз, когда пользователь совершаете один оборот, слышится щелчок. В метрической версии кольцо щелкает каждые 10 см, в имперской версии — после каждых пяти дюймов проката.

На видео показано, что титановое кольцо очень компактное. Разработчики считают, что, помимо прямого своего предназначения, оно может использоваться в качестве брутального украшения. В нужный момент подвеску можно снять с шеи и измерить все, что требуется.

Макияж всегда был очень важным аспектом в жизни людей, особенно для тех, кто был в центре внимания общественности. В наши дни косметика доступна каждому, и некоторые люди предпочитают создавать с её помощью настоящие художественные произведения или потрясающие иллюзии.

Творческого настроения!