13 ноября: Обнимашки со слоненком и мороженное под роллы

Доброе утро! Понедельник – день тяжелый, поэтому надо начинать его правильно: порция крепкого кофе и немного хороших новостей. Поехали!

Ноябрьская серость. Сегодня в Туле пасмурная погода, а воздух прогреется до +6 градусов.

Работник заповедника в Южной Африке рассказывал журналисту, что слоны умеют различать свои имена. В пример он привел слоненка Шаво, который был неподалеку. Услышав свое имя, Шаво полез обниматься со своим опекуном и тем самым прервал интервью.



«Например, когда вы произнесете имя этого слоненка Шаво, он поймет: „О, он говорит обо мне“. Если вы не знаете его имя, он вас не услышит. Но если кто‑то скажет: „Шаво“, он поймет и подойдет», — сказал работник заповедника перед тем, как получить порцию внимания от слоненка.

Просыпаемся под The Bangles - Manic Monday

Магазин IKEA на Тайване выпустит мороженое с васаби. За такой вкус проголосовали сами покупатели. Им предложили два варианта — мороженое с васаби или с соевым соусом и зелёным луком.



Сообщается, что в лакомстве пряная горчинка сочетается с насыщенным и мягким сливочным ароматом. Оно постепенно раскрывает свой вкус и вызывает острые ощущения во рту.

Мороженое продается ограниченным тиражом с 1 ноября. Его можно купить только на IKEA Food Station в течение месяца. Неизвестно, будут ли выпускать такой вкус в других странах.

Пользователь Reddit поделился результатом двух лет работы — впечатляющим фото Луны и Юпитера.

Для создания астрофотографии он соединил 240 тысяч снимков, сделанных при трёх камер и двух телескопов. На фото можно рассмотреть и лунные кратеры, и даже спутники Юпитера.

Завораживающего настроения!