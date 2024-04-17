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Утро в Туле
17 апреля: необычные забеги учителей и соус для настоящей Барби

17 апреля: необычные забеги учителей и соус для настоящей Барби

Доброе утро! Для хорошего начала дня нужно обязательно читать только хорошие новости. Поехали!

Сегодня в Туле ожидается небольшой дождь, а воздух прогреется до +10 градусов.

Учителя из школы в Канаде прекрасно осознают, что их профессия нелегкая и полна стрессов. Поэтому они находят необычные способы для расслабления и развлечения после рабочих дней.

Один из таких способов - устраивать забавные забеги, участвуя в которых, они наряжаются в надувные костюмы. В этих спортивных мероприятиях важно не победить, а просто поучаствовать и повеселиться. Такие забеги позволяют учителям расслабиться, отвлечься от повседневных забот и насладиться яркими впечатлениями.

Эти необычные соревнования, хоть и не всегда имеют отношение к спорту, всё равно приносят участникам и зрителям массу радости и удовольствия.

Просыпаемся под Dabro - На часах ноль-ноль.

Американский производитель Heinz в партнерстве с компанией Mattel запустил новый продукт под названием "Barbiecue", в честь 65-летия куклы Барби.

Эта инновационная продукция - гибрид майонеза с соусом барбекю, обладает нежным розовым оттенком, который достигается за счет добавления экстракта свеклы. По словам создателей, этот соус идеально подходит для сочетания с гамбургерами, чипсами и пиццей.

Таким образом, "Barbiecue" представляет собой не только трибьют кукле Барби, но и инновационный продукт для любителей кулинарии, способный добавить яркие вкусовые нотки в повседневные блюда.

Для опытного садовода кажется, что ничего невозможного: он способен вырастить абсолютно все. Но когда наступает время сбора урожая, реальность иногда оказывается не совсем такой, как ожидалось.

Реалистичного настроения!

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