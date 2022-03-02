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Утро в Туле
2 марта: собака за рулем детского автомобиля и неизданные иллюстрации Толкина к «Властелину колец»

2 марта: собака за рулем детского автомобиля и неизданные иллюстрации Толкина к «Властелину колец»

Доброе утро! Не забудьте обнять своих родных и прочитать хорошие новости. Поехали!

 

И снова солнечно. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха опустится до -2 градусов.

 

Во Флориде заметили собаку, которая разъезжала за рулем детского радиоуправляемого автомобиля. Хозяин привез своего питомца на автогонки.

Зритель автогонок Daytona 500 взял с собой свою собаку по кличке Джемма. Рядом с трассой она ездила на сделанном на заказ маленьком розовом джипе, передаёт Fox 29. Джемма полностью глухая. Собаку должны были усыпить, но новый хозяин забрал её себе. И теперь возит с собой на разные мероприятия.

 

Британская инди-поп-группа Florence and the Machine выпустила новый сингл «King». Сегодня слушаем и смотрим клип на эту композицию.

 

Джон Р. Р. Толкин был не только известнейшим писателем XX века, но и талантливым иллюстратором. Так, автор «Властелина колец» самостоятельно создал несколько рисунков к знаменитому роману-эпопее.

В октябре 2021 года компания HarperCollins даже впервые переиздала книгу с оригинальными иллюстрациями писателя. До этого рисунки Толкина можно было увидеть лишь в книгах «Врат Дурина» и «Надписи на гробнице Балина». Также некоторые работы автора иногда попадали на выставки или издавались отдельными сборникам. 26 февраля на официальном сайте писателя появились ранее не опубликованные рисунки Толкина. 

Теперь поклонникам доступны иллюстрации к «Властелину колец», «Хоббиту» и «Сильмариллиону». Еще фанаты смогут рассмотреть карты фантастических миров, созданные рукой автора, и полюбоваться на упражнения Толкина в каллиграфии. Также пополнились разделы с видео и аудио, черновиками и письмами.

К примеру, можно послушать воспоминания Толкина о создании «Хоббита» и увидеть писателя, гуляющего в парке и рассуждающего о своей любви к деревьям. На сайте появились и видео с сыном Толкина — Кристофером. Напомним, что создатель «Властелина колец» ушел из жизни в 1973 году, а его сын умер в 2020-м. 

Газета The Guardian уточняет, что обновление сайта произошло 26 февраля не просто так. Дело в том, что этот день в 3019 году был важен для Третьей эпохи. Тогда в Амон Хен распалось «Братство кольца»: Боромир попытался отобрать Кольцо Всевластия у Фродо, но погиб, после чего Бэггинс и Сэм отправились в Мордор. 

 

Мы уже давно привыкли к тому, что многие коты не любят слушать хозяев и всячески отрицают правила человеческого мира. Но некоторые пушистые не останавливаются на этом и решают не признавать даже законов физики! Коты ухитряются складываться в невероятные позы, помещаются в самых неудобных и неожиданных местах и вообще нарушают все правила пространства и логики. Кому нужна физика, если можно сделать, например, вот такое?

Хорошего дня и заМУРчательного настроения!

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Автор: Администрация Myslo
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