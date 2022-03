1 марта: зеленое мороженое с кинзой и рок-хиты, исполненные на игрушечных инструментах

Доброе утро! Начало нового месяца – начало перемен. Начните с этого дня заботиться о себе: сделайте зарядку или наберите себе теплую ванную. Добавьте в свой день немного тепла и не забудьте прочитать хорошие новости.

Все прояснится. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха будет в районе 0 градусов, а к вечеру похолодает до -5.

Китайский «Макдоналдс» часто удивляет посетителей неожиданными маркетинговыми и дизайнерскими решениями. Так, в ресторанах быстрого питания, расположенных в провинции Гуандун, установили велотренажеры, которые позволяют есть и тренироваться одновременно.

Более того, они подключены к столам, благодаря чему можно заряжать телефон от энергии, вырабатываемой во время занятий. Многие потребители отнеслись к подобной инициативе с сомнением. Некоторые из них и вовсе заявили, что подобная «многозадачность» может навредить организму. Однако авторы идеи настаивают, что их главная цель — пропаганда здорового образа жизни.

В феврале «Макдоналдс» снова поразил жителей Китая необычной идеей. В меню заведения появилась максимально неожиданная новинка — мороженое с кинзой. Заказать необычный десерт можно лишь на протяжении ограниченного времени. Введение столь неочевидной позиции в меню вызвало споры у поклонников сети.

Многих удивило, что мороженое не только дополнено соусом со вкусом кинзы, но и щедро посыпано настоящей зеленью. В других странах такой десерт не попробовать, поэтому тем, кто находится не в Китае, можно лишь полюбоваться на странное блюдо в инстаграме. Аккаунт китайского «Макдоналдса» в социальной сети уже наводнили англоязычные комментаторы, пораженные новым мороженым. Большинство пользователей сошлись на том, что оно выглядит «неаппетитным» и даже «отвратительным».

Сегодня слушаем Bonobo — Fragments.

Появилось очередное доказательство того, что фантазии пользователей тиктока нет предела. На видеосервисе завирусились ролики американской группы First In Flight. Ее участники исполняют необычные каверы на рок-хиты. Вместо традиционных музыкальных инструментов блогеры используют игрушечные.

Тиктокеры уже выпустили свои версии Enter Sandman Metallica, Can’t Stop Red Hot Chili Peppers и Killing In The Name Rage Against. Брутальные парни, играющие на розовой гитаре, крошечном ксилофоне, пианино в форме кошки и причудливых барабанах покорили сердца пользователей. Настоящим хитом группы стал кавер на трек Break Stuff группы Limp Bizkit — ролик с этой песней набрал почти 5 миллионов просмотров и больше 630 тысяч лайков.

У First In Flight, к слову, есть и свои композиции. Музыканты работают в жанре дэнс-рока 80-х. Послушать их творчество можно, к примеру, в Spotify. Однако в тиктоке артисты предпочитают публиковать забавные интерпретации культовых треков. Ранее ребята также снимали в туалетной кабинке музыкальные комментарии к завирусившимся на платформе роликам. Этот формат тоже был популярным: видео попадали в рекомендации и собирали до полутора миллионов просмотров.

Сейчас на аккаунт First In Flight подписаны полмиллиона человек. Если музыканты будут продолжать в том же духе, то у них есть шанс войти в ряд блогеров-миллиоников. А там и до мирового турне недалеко.

Татуировки — дело вкуса, кому-то нравится, а кому-то нет. Но случается так, что долгожданный рисунок на теле становится настоящим провалом, далёким от ожиданий. Особенно в этом плане «везёт» портретным татуировкам. И отдельным жанром можно выделить изображения львов и волков. В общем, смотрите сами!

Хорошего дня и поддерживающего настроения!