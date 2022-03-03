3 марта: куртка, которая состоит из одеял, и чудесное возвращение собаки, пропавшей 12 лет назад

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И облака рано или поздно расступятся. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха будет около 0 градусов.

Бренд Byredo выпустил куртку, которая на 100% состоит из переработанных одеял. Byredo известен в первую очередь как производитель нишевых ароматов. Марка была основана в Стокгольме в 2006 году. В последние годы создатель бренда Бен Горхэм значительно расширил ассортимент Byredo и начал выпускать косметику, а также товары для дома.

Так, в 2020-м марка объединилась с IKEA для создания коллекции ароматизированных свечей. А теперь Byredo представил первый дроп одежды. Результатом такого эксперимента стала куртка под названием Wearable Blanket, что переводится как «одеяло, которое можно надеть».

Новинка создана совместно со стокгольмской компанией Reborn in Color, которая занимается переработкой люксовых вещей. Она производит постельное белье и пижамы, а также аксессуары с пуховым наполнителем. Все это изготавливают исключительно из старых тканей и винтажного текстиля.

Те же принципы применялись при создании куртки от Byredo, на 100% состоящей из переработанных пуховых одеял. Дизайнеры сохранили их уютную текстуру, сделав новую вещь в двух оттенках — Washed-Out Black (черный) и Bubblegum Pink (розовый). Производители подсчитали, что куртка на 70% состоит из переработанного пуха, и на 30% — из переработанных перьев.

Стоит отметить, что дизайнеры сделали ставку на стиле оверсайз, поэтому вещь не отличается широким размерным рядом. Зато у нее есть большой капюшон и карманы с удобными шнурками, которые можно затянуть. Куртка украшена неброскими логотипами бренда, которые находятся на правом кармане и внутри, на хлопковой бирке. К ней также прилагается специальный холщовый мешок. В данный момент вещь доступна только для предварительного заказа, но на сайте уже можно ознакомиться с ценой — и розовая, и черная версии стоят по 690 евро.

Сегодня слушаем Beach House – Masquerade.

В США к хозяевам вернулась собака по кличке Зои, которая пропала 12 лет назад. Историей поделилась Би-би-си.

В полицию поступило сообщение о выброшенной на дорогу близ города Стоктон собаке, которая выглядела старой и больной. Прибыв на место, офицер службы защиты животных Брэндон Левин отсканировал микрочип собаки и выяснил, что она числится пропавшей без вести с 2010 года, а в 2015 году ее признали умершей.

Левин связался с компанией по производству чипов и попросил номер телефона хозяйки Зои, который она с тех пор не меняла.

«Я определенно не ожидала, что это когда?нибудь произойдет, поэтому я очень взволнована», — сказала хозяйка питомца Мишель. Ее семья взяла Зои и ее сестру из приюта в возрасте шести месяцев, а уже через полгода собака пропала, когда хозяйка отошла в магазин на 20 минут.

Полицейские нашли Зои в примерно 100 километрах от дома Мишель. Девушка собирается вылечить собаку и позволить ей достойно прожить остаток жизни.

Как думаете, можно ли увидеть рядом с собой что-то совершенно идеальное? Как оказывается, такое очень даже возможно, причём обычно совершенство обнаруживается в небольших деталях. Иногда, чтобы всё получилось идеально, нужно приложить старание — например, когда упаковываете подарок, что-то раскладываете или печёте. А порой воодушевляющее для перфекциониста зрелище появляется и вовсе случайно! Посмотрим, как это бывает.

Хорошего дня и теплого настроения!