Доброе утро! Радуемся наступлению весны и приближению выходных. А чтобы день прошел еще лучше не забываем читать хорошие новости. Поехали!

Когда-нибудь тучи разойдутся. Сегодня в Туле пасмурная погода, а температура воздуха будет около +2 градусов.

Жительница Китая убедилась, что собаки приносят своим хозяевам не только радость, но иногда и удачу.

Недавно девушка пошла по магазинам и взяла с собой своего любимца — золотистого ретривера. В какой-то момент разрезвившееся животное сорвалось с поводка и забежало в магазинчик, где торговали лотерейными билетами. Вбежав вслед за ретривером в магазин, раздосадованная китаянка увидела, что пёс успел схватить один из билетов с прилавка. И поскольку билет оказался повреждён собачьими зубами, хозяйке пришлось купить его. Но всё обернулось только в лучшему, ведь дама выиграла 139 долларов. Конечно, слишком крупной суммой не назовёшь, но обрадованная женщина заявила, что это её самый щедрый выигрыш в лотерею за всю жизнь.

На следующий день девушка вернулась в тот же магазин и на сей раз намеренно позволила питомцу выбрать для неё билет. Как ни удивительно, но пёс опять не прогадал — правда, новый выигрыш составил всего 4 доллара. Впрочем, Лин всё равно восхитилась удачливости пса и на выигранные деньги купила ему лакомства.

Ярко встречаем весну вместе с Britney Spears - ...Baby One More Time.

Российский спортсмен Сергей Агаджанян, известный как "Русский Халк", установил новый мировой рекорд, разорвав 14 грелок за пять минут. Это событие произошло на выставке "Россия" на ВДНХ, где спортсмен представлял Московскую область.

Агаджанян, являющийся членом международного богатырского движения "Сильнейшая нация мира", продемонстрировал свою силу и мастерство в надувании грелок до их разрыва. За пять минут он смог разорвать целых 14 грелок подряд, установив тем самым новый рекорд мира.

Это впечатляющее достижение подтверждает выдающиеся спортивные способности Сергея Агаджаняна и делает его заслуженным чемпионом в этом необычном виде спорта.

В интернете начали активно обсуждать эпические названия семян для рассады, которые мгновенно стали вирусными. Эти креативные и привлекательные названия могут добавить интереса к процессу посадки и выращивания растений, делая его более увлекательным и запоминающимся.

Необычного настроения!