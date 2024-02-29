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  5. 29 февраля: Приятная находка из океана и собака, которая знает заклинания из "Гарри Поттера" - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
29 февраля: Приятная находка из океана и собака, которая знает заклинания из "Гарри Поттера"

29 февраля: Приятная находка из океана и собака, которая знает заклинания из "Гарри Поттера"

Доброе утро! Вот незаметно прошла зима. Делитесь в комментариях, успели ли выполнить все " зимние" дела? А еще не забывайте читать только хорошие новости. Поехали!

Все не ясно. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха будет до +3 градусов.

Жительница Канады Марси была в шоке, когда нашла на пляже кошелек. И не зря – оказалось, что это был ее собственный кошелек, который она потеряла из рюкзака во время летней поездки на лодке.

В кошельке были ценные карточки и удостоверение личности. Летом Марси даже пришлось просить дайвера помочь найти его, но безуспешно. Однако через 8 месяцев океан вернул кошелек обратно, почти без повреждений за это время.

Марси даже предположила, что это вознаграждение за ее усилия по очистке пляжа от мусора, который приносит прилив.

Провожаем зиму под Kiss - I Was Made For Lovin' You.

Одриана Ли поразила интернет, обучив свою собаку понимать заклинания из мира "Гарри Поттера". Видео с ее лабрадудлем по имени Добби, названным в честь домового эльфа из книг, стало вирусным, набрав более 4,6 миллионов просмотров всего за 20 дней.

На видео показано, как собака реагирует на различные заклинания из "Гарри Поттера", которые были адаптированы в команды с похожим смыслом.

"Если Добби реагирует на заклинания, это делает его волшебником? Или меня - ведьмой, бросающей заклинания на мою магловскую собаку?" - шутит Ли.

Девушка начала обучать своего четвероногого друга магическим заклинаниям, когда ему было всего несколько месяцев. Первым он выучил "акцио" (приди), а также знает "экспелиармус" (брось), "вингардиум левиоса" (подпрыгни), и "иди в Азкабан" (место).

Самым популярным заклинанием, которое поклонники просят показать Добби, оказалось "авада кедавра" (притворись мертвым).

Наша планета Земля, несомненно, является лишь малой точкой во Вселенной, но художник с никнеймом LFHC ушел дальше, установив новые связи между ними.

Его работы, представляющие собой удивительные пейзажи, завоевали многочисленных поклонников в интернете. Таинственность художника лишь добавляет загадочности его творчеству, привлекая внимание к его уникальному видению мира и космоса.

Космического настроения!

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сегодня, в 06:00 +1
 
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