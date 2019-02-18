18 февраля: в Тулу впервые приехала Лидия Русланова

18 февраля 1934 года в Колонном зале Дома Красной армии (Доме офицеров) в Туле состоялся вечер мастеров московской эстрады. Главной звездой концерта стала исполнительница русских народных песен Лидия Русланова, популярность которой в то время была невероятной. Она считалась самой высокооплачиваемой артисткой Советского Союза.

До этого туляки знали голос Руслановой только по концертам, транслируемым по радио из Большого зала Московской консерватории и Колонного зала дома союзов. Конечно, ее приезд стал громадным событием, ведь Русланова – настоящая суперзвезда того времени. Хотя ее главные песни, которые станут настоящими визитными карточками певицы, еще впереди. Только в начале войны она впервые исполнит свои знаменитые «Валенки», которые не подшиты, стареньки. Будет она и одной из первых исполнительниц той самой «Катюши». А ее исполнение русских народных песен теперь считают практически эталонным.

«Кроме больших вокальных данных артистка Русланова обладает изумительной техникой передачи русских народных и бытовых песен», – писал, предвосхищая концерт «Коммунар». «Степь да степь кругом», «Липа вековая», «Я на горку шла», «Златые горы», «Окрасился месяц багрянцем» – все кто хотя бы раз слышал эти песни в ее исполнении, уже никогда и ни с кем не спутают голос певицы. Он уникальный, и артистический стиль ее был по-настоящему уникальный.

C 1933 года Лидия Русланова стала артисткой музыкально-эстрадного управления Государственного объединения музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий, и ездит с концертами по всей огромной стране – несколько раз побывала на Дальнем Востоке, на крайнем Севере, в Сибири, Закавказье, на Урале, в Белоруссии, давая по четыре-пять концертов в день. Везде – с невероятным успехом.

В Тулу она приехала вместе со своим мужем – знаменитым конферансье Михаилом Гаркави. Это была по-настоящему звездная пара. Популярность Гаркави – также феноменальна. С виду огромный и неуклюжий человек, он поражал зрителей своими невероятной пластичностью и остроумием. Он появлялся на эстраде с широкой улыбкой и разведя в сторону руки, покоряя любой зрительный зал с первых же минут. Молва сохранила только один его артистический прокол. И то не прокол даже, а так – байку.

Рассказывают, что однажды после начала концерта вдруг в зале появилась сильно припозднившаяся пара. Гаркави встретил ее дежурной шуткой конферансье:

— Пожалуйста, пожалуйста, проходите. Я думал, вы вообще уже не придете.

Опоздавшие, однако, шли не быстрым шагом, стыдливо слегка пригнув голову, чтобы не мешать другим зрителям, а неспешной гордой походкой. И тут Остапа понесло.

— Когда женщина опаздывает — это понятно, она хочет показать свой туалет, — продолжал со сцены Гаркави. — А вот интересно, что хочет показать нам сегодня этот мужчина?

И тут мужчина замедлил шаг, посмотрел в билеты и громко, но как бы для себя, произнес:

— Боже мой! Такие дорогие билеты и такие дешевые остроты!

Конечно же, эту сцену зал встретил хохотом, даже сам Гаркави не сразу пришел в себя после такого словесного, начисто проигранного спарринга.

При все при этом он был человеком-праздник, ценителем хорошей и красивой жизни. Гаркави – первый исполнитель «Синего платочка» и «Песни старого извозчика» («Только глянет над Москвою утро раннее»), первый советский Дед Мороз – на первом всесоюзном детском утреннике новогодней елки 1936 года в Доме Союзов.

Расстались они в 1942 году. Русланову у всесоюзной знаменитости увел соратник Жукова, генерал-майор Владимир Крюков, с которым певица познакомилась, приезжая с фронтовыми концертами. Они поженились летом 1942 года и были вместе до самых последних дней, а жизнь, как известно, складывалась для Руслановой очень непросто – после войны она угодила в лагеря.

Кроме Руслановой и Гаркави в тульском концерте принимали участие трио гармонистов-виртуозов театра им. народного артиста Мейерхольда Кузнецов, Попов, и Жолихов. А также артисты балета Попова и Кроль, исполнившие акробатические и ритмические танцы. В общем, был настоящий праздник.

На фото: фронтовой концерт 1941 года Лидии Руслановой и Михаила Гаркави