19 февраля: туляки сдают деньги на памятник Ленину

19 февраля 1924 г. губернская комиссия по сооружению памятника Ленину приняла постановление о том, чтобы признать слабо разворачивающейся проводимую компанию по сбору пожертвований на памятник Ленину. Необходимо таковую углубить и расширить.

Памятник Ленину решили поставить на народные деньги практически сразу после его смерти. Но, несмотря на кажущуюся всенародную любовь к вождю, сбор средств шел сложно. Только на заседании пленума тульского городского совета рабочих и красноармейских депутатов 28 мая 1924 года товарищ Пермяков в своем докладе указал на то, что в распоряжении комиссии по сооружению памятника уже имеется сумма в размере 20 тысяч рублей. Но если нужен памятник из бронзы, который может стоять долгие годы, нужно вдвое больше – сорок тысяч рублей. В таком случае для получения оставшейся суммы нужно проводить компанию по сбору денег еще раз.

Большинство присутствующих поддержали идею сооружения памятника, который мог бы стоять долгое время и «являлся бы для будущего поколения примером борьбы рабочего класса». Что в итоге нашло отражение и в решении пленума: «Горсовет считает необходимым сооружением памятника Владимиру Ильичу Ленину монументального из бронзы, и если собранных средств недостаточно, то допустимо отсрочить на один год, проведя еще раз на сооружение памятника, могущий стоять целое столетие».

К концу года собрали 28 550 рублей 62 копейки. Из них по книге Госбанка – 11 277-84, по редакции «Коммунар» 2 952-84 (по всей видимости, от читателей), ценностями 68-75, и по оружейному заводу 14 369-62.

Памятник Ленину в Туле открыли в августе 1926 г.