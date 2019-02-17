17 февраля: в Туле отказались создавать городскую почту

17 февраля 1869 года в письме управляющего почтовой связью Тульской губернии на имя губернатора Михаила Шидловского впервые поднимается вопрос об организации почты в Туле: «Для доставления жителям Тулы возможности иметь между собой постоянные письменные отношения... не признаете ли Вы нужным учредить городскую почту в Туле».

Конечно, городская почта пока еще новинка, она развивается в основном в крупных городах империи – Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Варшаве. Но в те шестидесятые годы уже появляется в Саратове, в Харькове, в Одессе, в Риге, где считают ее весьма востребованной услугой. Однако не зря Салтыков-Щедрин считал Шидловского «губернатором с фаршированной головой». Он решил, что «учреждение городской почты в городе Туле преждевременно, и что расходы на открытие не покроются доходами» и в просьбе отказал.

Почтовый департамент, правда, настойчиво продолжал внедрять внутригородское почтовое сообщение, и в 1871 г. повторно предложил «установить в губернских городах, где в том встречается надобность, городские почты, не увеличивая нынешний состав служащих, и с тем, чтобы сначала городские письма были разосланы по одному разу в день, вместе с письмами иногородним».

На посту тульского губернского начальника в это время уже был не Шидловский, а Юлий Арсеньев, и он отнесся к просьбе с куда большим интересом: «со своей стороны я нахожу устройство городской почты в г. Туле – делом весьма полезным». И даже развил идею: «чтобы учреждение это принесло жителям действительную услугу, необходимо установить доставку писем населению в городе не менее двух раз в день, и вместе с тем увеличить число имеющихся теперь почтовых ящиков, устроив для городской почты по примеру Санкт-Петербурга и Москвы особые ящики».

И вскоре «Тульские губернские ведомости» поместили сообщение о том, что «с 4 сентября учреждается в Туле городская почта для письменных сношений жителей». Так началась история тульской почты.