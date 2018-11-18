18 ноября: матросы крейсера «Варяг» приехали на могилу командира Всеволода Руднева

18 ноября 1948 г. четыре матроса крейсера «Варяг», участники знаменитого боя с японцами, посетили могилу адмирала Руднева в селе Савино.

О подвиге русских моряков вновь заговорили в стране после вышедшего на экраны в 1946 году фильма «Крейсер «Варяг». После этого даже привели в порядок могилу адмирала, оскверненную в тридцатые годы, в антирелигиозную компанию – Руднев был похоронен рядом с храмом, огородили ее небольшим штакетником.

Матросы Войцеховский, Крылов, Чибисов и Капленков жили тогда в одном из подмосковных домов отдыха. О том, почему они решили приехать именно в этот холодный ноябрьский день, не связанный ни с какой юбилейной датой, история умалчивает. Однако поездка была организована добросовестно.

Из Подмосковья варяговцев привезли в Савино на легковой машине. Здесь уже около могилы собрались представители районных и областных организаций, сотни колхозников окрестных селений.

В двенадцать часов дня из машины вышли четыре семидесятилетних героя – бывший наводчик орудия, житель г. Славута Каменец-Подольской области Антон Демьянович Войцеховский, машинист крейсера, москвич Степан Давыдович Крылов, колхозник сельхозартели «Серп и молот» Арсеньевского района Тульской области Тихон Прокофьевич Чибисов, занимавший в день боя пост вахтенного сигнальщика и ростовчанин, матрос Иван Ефимович Капленков. На всех из них была надета матроска по форме начала ХХ века и бескозырки с георгиевскими лентами и позолоченной надписью на околыше «Варяг». Все четверо, несмотря на возраст, обращали на себя внимание сохранившейся отменной боевой выправкой, как и положено героям.

Присутствовавшие на встрече обнажили головы. И ветераны возложили на могилу венок с надписью «От боевых товарищей легендарному командиру В. В. Рудневу».

Затем состоялся митинг, открыл который председатель Заокского райисполкома Тараканов. Выступавший с речью представитель обкома ВКП(б) и облисполкома Воропаев сказал:

– Советские люди, воспитанные партией Ленина – Сталина, помнят и чтят русских героев, которые безгранично любили свою родину, защищали независимость, совершали бессмертные подвиги во славу русского народа. Во время Великой отечественной войны наши моряки учились на героических образцах прошлого.

Затем с воспоминаниями о бое «Варяга» с японскими кораблями выступил матрос Чибисов. Он нарисовал яркую картину боя русского крейсера с атаковавшими его японскими военно-морскими силами. Рассказал также о последней встрече с адмиралом Рудневым в Серпухове в 1908 году.

Крылов рассказал, с какой отеческой любовью относился командир Варяга к матросам.

– Ни я, ни все оставшиеся в живых матросы никогда не забудут своего командира, – заключил он. – Вечная память нашему Всеволоду Федоровичу.

Войцеховский вспоминал, как он стоял у орудия, выполняя приказы командира, метко бил по вражеской эскадре.

От местных жителей выступил председатель исполкома Гаврилин.

– У нас до сих пор многие помнят Всеволода Федоровича, – сказал он. – Мне было тринадцать лет, когда он умер. Всеволод Федорович хорошо относился к крестьянам, помогал им. Особенно он любил детей.

После митинга, когда закончилась торжественная часть, матросы-ветераны побеседовали с крестьянами, лично знавшими Руднева.

Однако прошло некоторое время, миновали юбилейные дни подвига «Варяга», и могила Руднева опять погрузилась в забвении – добраться до Савино было проблемой, экскурсий сюда не возили, и с шестидесятых уже годов могила адмирала опять стала заброшенной.

«Поехал в Заокск, повезли меня из военкомата на могилу Руднева, – рассказывал тульской журналистке Ольге Подъемщиковой капитан II ранга, инструктор по спорту Тульской морской школы Юрий Чернов. –

По дороге мы остановились, зашел я в лес, нарвал ромашек – все же к такому человеку – надо цветы с собой привезти. Ехали мы по разбитому асфальту, потом по пашне. Подъехали к церквушке разоренной. Оградка чугунная, в ней куры в тени деревьев ковыряются. А я-то готовился к чему-то торжественному. Смотреть на эту могилу горько. Подошел, поговорил с жителями. А там, считай, одни старики в деревне остались. Что ж так забросили могилку?

– Да никому она не нужна. Сюда к нам не проедешь, особенно после дождя.

Обратным ходом заехали в райисполком. Там была зав.отделом культуры, пожилая дама. Военком меня представил, я стал ей высказывать, что могила такого человека, национального героя, брошена.

– Средств нет, людей нет, мы могилы участников Великой Отечественной привести в порядок не можем.

Песня известная. Зашел в комсомол. Там секретарь сидит, про Руднева вообще не в курсе».

Только в девяностые годы все поменялось. В 1992 году на могиле Руднево в Савино был поставлен памятник (автор – скульптор А. И. Чернопятов). А в 2004 году к 100-летнему юбилею подвига «Варяга» рядом с могилой, через дорогу от церкви был открыт музей В.Ф. Руднева.