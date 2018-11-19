19 ноября: Медвежий цирк Филатова на заводе «Штамп»

19 ноября 1968 г. в одном из цехов завода «Штамп» состоялось необычное представление. Шефский концерт дал знаменитый Медвежий цирк Филатова.

Косолапые артисты приехали в большом комфортабельном автобусе. Когда они вразвалку шли по цеховому проходу к большому помосту, построенному специально для них, тесно обступившие импровизированную цирковую арену люди весело улыбались.

Вместе с лауреатом Всемирного фестиваля циркового искусства, народным артистом РСФСР Валентином Филатовым приехала также группа артистов его творческого коллектива. Под куполом цеха изящно выступала акробатка Зоя Захарова. Трапеция, на которой она работала, была подвешена к мостовому крану. Дружный смех зрителей вызывали шутки клоуна Евгения Бирюкова. Радовало зрителей высокое мастерство жонглеров с булавами Петра Подгаецкого и Виктора Ракина и силовых акробатов Дмитрия Гнилова и Виталия Кутцера.

От имени покорившего своим мастерством планету медвежьего цирка выступали бурые мишки Машка и Шват, с которыми работал молодой дрессировщик Валерий Филатов. Мишки вообще-то боятся высоты, а выступать им было нужно на помосте, и они заметно нервничали. Но все же отрабатывали свои номера без сучка и задоринки и полностью очаровали зрителей.

По ходу выступления директор Медвежьего цирка Валентин Филатов рассказывал, как он дрессирует животных, сколько труда, например, приходится вложить для того, чтобы научить бурого мишку езде на велосипеде. В гости на «Штамп» приехали два медведя, всего же их семнадцать. Шват – ведущий артист Медвежьего цирка, он выступает и как коверный, и как велосипедист, а также жонглером и акробатом.

Помимо «Штампа» Медвежий цирк Филатова, пока гастролировал в Туле, выступал также на тульском машзаводе, перед воинами тульского гарнизона.