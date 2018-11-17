17 ноября: Москва переманила у Тулы актера чудо-юдо

17 ноября 1788 года родился Михаил Щепкин, один из основоположников русской актерской школы, путевку к славе которому дала игра на тульской сцене.

Свои первые шаги на сцене Щепкин делал на нынешней Украине, в Полтавском театре. Основоположник современной украинской литературы Котляревский специально для Михаила Щепкина написал роли в своих знаменитых пьесах «Наталка-Полтавка» и «Москаль-Чаривнык». В то время начал уже формироваться актерский метод Щепкина: «искусство настолько высоко, насколько близко к природе».

Между тем сам актер продолжал быть крепостным. Узнав об этом, князь Н. Г. Репнин-Волконский поручил организовать спектакль по подписке, чтобы выкупить крепостного Щепкина у графини Волькенштейн, которая запросила за вольную очень большие деньги – десять тысяч рублей. Большую часть для выкупа собрали поклонники таланта актера, оставшееся – то ли четыре, то ли две с половиной тысячи добавил Репнин, выкупив Михаила Щепкина вместе с семьей. Но вместо вольной князь оформил купчую крепость. «Эта весть так меня озадачила, что я не скоро собрался с духом спросить, какая крепость – ведь меня князь выкупал, а не покупал», – писал Щепкин в своих записках.

Князь отказался от векселей, как гарантии последующего погашения долга, и потребовал состоятельного поручителя. Щепкин такого поручителя нашел, и вскоре по приезде в Тулу получил вольную на себя.

В Туле же Щепкин оказался, договорившись поработать у знакомого ему антрепренера Штейна. Немец по национальности, Штейн в начале девятнадцатого столетия приехал в Россию из Силезии. Начинал как актер, а в 1814 году собрал свою первую антрепризу, арендовав Харьковский театр. В 1816 году в его труппе оказался и молодой тогда Михаил Щепкин. Работать в Тулу Штейн приехал в начале 1822 года. То ли из-за близости к Москве, то ли его специально пригласили для возобновления театрального дела. Тульский губернатор граф Васильев был завзятым театралом.

Штейн предложил Щепкину годовое жалование в пять тысяч рублей и «бенефис до поста». Причем, часть жалования в тысячу рублей Щепкину платило тульское дворянство. В Тулу актер приехал в марте, а следом за ним здесь оказались жена и двое детей – Дмитрий и Николай.

Старинный тульский театр располагался в двухэтажном доме на Лопатинской, нынешней Менделеевской улице. Этот дом давно уже снесен. Знатная публика размещалась в ложах, а для любителей театра попроще стояли 20 скамей.

Михаил Щепкин выступал на тульской сцене в пьесах Мольера, Сумарокова, Загоскина, Крылова. Здесь он осуществил и постановку опер Котляревского «Наталка-Полтавка» и «Москаль-Чаривнык», в которых исполнял те же роли, что когда-то в Полтаве.

Театр часто выезжал со всей труппой в другие города и на ярмарки. Во время таких гастролей, на Ильинской ярмарке в Ромнах, игру актера увидел чиновник конторы московских театров В. И. Головин. Позже он описал свои впечатления достаточно эмоционально: «Михаил Семенович играл в пьесе «Опыт искусства» в трудной роли: то мужчиною, то женщиною. В тысяче видах этот Протей заблистал передо мною, как драгоценный алмаз, всеми своими гранями». Немедленно он сообщил управляющему конторой московских театров Ф. Ф. Кокошкину о замечательной игре тульского артиста.

Чтобы составить более полное впечатление, в Тулу послали писателя Михаила Загоскина, того самого, что написал книжку под тем же заглавием, что и у Хлестакова – «Юрий Милославский». Произошло это, правда, позже – в 1829 году. Посмотрев на игру Щепкина, Загоскин дал ей весьма лаконичную характеристику: «Актер чудо-юдо. Талант-самородок, какого и в столицах не бывало! Но просит много денег, ссылаясь на свое огромное семейство». Кокошкин в ответ ставит ему задачу: «Ничего не жалей, все, что просит, давай, только не упусти сокола и вези скорее ко мне».

Взяв у Штейна кратковременный отпуск, 20 сентября 1822 года Щепкин дебютировал в Москве, в комедии Загоскина «Г. Богатонов или Провинциал в столице». Успех был грандиозный, и на следующий день управляющий конторой императорских театров обратился к московскому военному губернатору князю Голицыну с представлением «Об определении отпущенного на волю Михайлы Щепкина в актеры здешнего театра». Однако, связанный договором с Тулой актер выступал здесь до весны 1823 года. После чего окончательно связал свою жизнь с московским, а с 1824 года Малым театром.

Уже на вершине славы Михаил Семенович не раз приезжал в Тулу. Так, в 1839 году он выступал здесь в комедии Соважа и Делюрье «Матрос», и много раз его вызывали на бис. В конце ноября 1855 года, на чествовании Щепкина в связи с 50-летием его творческой деятельности, побывал Лев Толстой, о чем оставил запись в дневнике: «Щепкин строгий актер».