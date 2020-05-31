31 мая: в Туле улучшают книжную торговлю

31 мая 1960 г. было принято постановление ЦК КПСС «О состоянии и мерах улучшения книжной торговли», в котором книжная торговля оценивалась как составная часть общепартийной и общегосударственной работы по коммунистическому воспитанию трудящихся.

В постановлении отмечалось, что книготорговая сеть развивается недостаточно быстро, а практика заказов продукции книготорговыми предприятиями носит канцелярско–бюрократический характер и не удовлетворяет растущие запросы покупателей, слабо развивается пропаганда книги. С учетом того, что основную массу магазинов составляли мелкие торговые точки, где работали один-два продавца, предлагавшие универсальный ассортимент книг, качество обслуживания покупателей оставляло желать лучшего.

Хотя к 1960 году система продажи книг уже активно менялась. Так, в 1958 году на улице Коммунаров в Туле появился первый книжный магазин, где посетители получили доступ к стеллажам. До этого покупатель просил продавца показать приглянувшуюся ему книгу.

Через полтора месяца постановление было обсуждено на бюро обкома партии, а затем на областном совещании книготорговых работников. В результате в 1960 году было открыто четыре книжных магазина в областном центре, три магазина и пять книжных киосков в городах и рабочих поселках, два специализированных книжных магазина, пять книжных павильонов и пять киосков в сельской местности. В десяти сельских магазинах общей торговли были оборудованы книжные отделы.

К концу 1960 года книжная торговля в области велась в 46 магазинах и 30 киосках в системе книготорга, 24 специализированных магазинах, 14 киосках и книжных павильонах, 12 культмагах и раймагах и 157 сельских магазинах системы потребокооперации.

Шире стали применять прогрессивные методы. В 1960 году в 18 книжных магазинах книготорга, в десяти книжных магазинах и вновь построенных пяти книжных павильонах потребкооперации была организована торговля со свободным доступом к книжным фондам.

25 ноября 1960 г. в Туле был проведен городской слет общественных распространителей литературы. Число общественных распространителей составляло более 1 500 человек, и возросло в два раза. На заводе железнодорожного машиностроения, щекинском химкомбинате на общественных началах работали книжные киоски.

Особое внимание уделялось улучшению книжной торговли в сельской местности. В 1957 году Совет Министров СССР принял постановление разграничить сферу деятельности государственной и кооперативной книжной торговли. Продажа книг в сельских районах сосредоточивалась в системе потребительской кооперации, а в городах и рабочих поселках сохранялась за системой книготоргов Министерства культуры.

Осуществление этого решения привело к быстрому подъему книжной торговли в сельских районах при одновременном росте продажи книг в городах. Потребительская кооперация значительно укрепила и расширила материально-техническую базу книжной торговли на селе.

В Тульской области продажа и распространение литературы среди тружеников сельского хозяйства в короткое время почти удвоилась. Если в 1957 году на каждого сельского жителя продавалось литературы в среднем на 35 копеек, то в 1964 году было продано на 60 копеек. Ставилась задача в 1965-66 годах продавать каждому сельскому труженику литературы на 1 рубль – 1 рубль 50 копеек.

В 1964 году все 40 специализированных книжных магазинов облпотребсоюза работали без прилавков, со свободным доступом покупателей к книжным фондам. В 120 сельских магазинах продажа книг велась с открытой выкладкой.

В области были открыты и работали 200 книжных школьных кооперативов «Юные друзья книги», которые привлекли к распространению литературы в сельских населенных пунктах, колхозах, совхозах около 4 000 учащихся – членов кооператива. За активное распространение литературы десять лучших членов кооператива были премированы обкомом ВЛКСМ и правлением Тулоблпотребсоюза путевками во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» и 30 кооперативов премированы Почетными грамотами.

На фото: в торговом зале книжного магазина «Знание» поселка Дубна