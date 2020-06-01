1 июня: в Туле началось движение МЖК

С 1 июня 1985 г. тульский горком комсомола и управление строительства Тулгорстрой начали набор молодежи для участия в сооружении объектов тульского молодежного жилого комплекса – МЖК.

МЖК или молодежный жилой комплекс — жилищная комсомольская программа, одобренная VII пленумом ЦК ВЛКСМ и в 1982 году XIX съездом ВЛКСМ, получившая Премию Ленинского комсомола. Это был способ создания нормальных жилищных и социально-культурно-бытовых условий для молодых семей в СССР. Фактически — широкомасштабный социально-экономический эксперимент, новая социальная технология. Целью набора в отряды МЖК в Туле было создание комплексной бригады для работы в домостроительном комбинате «Тулгорстроя». Приглашались юноши и девушки в возрасте до 30 лет независимо от специальности, образования и семейного положения, проживающие в Туле, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Набор производился по комсомольским путевкам горкома ВЛКСМ. Заказчиком объектов МЖК выступало управление капитального строительства горисполкома.

Зачисленным в состав бригады гарантировалось в течение полутора лет получение жилья в МЖК.

Популярность идеи самим построить себе жилье была невероятной. На одно место в отряде претендовали десять человек. Все – от производства панелей до монтажных работ ложилось на плечи будущих жильцов. В связи с этим формировались отряды не только на стройке как таковой, но и, например, на тульском заводе крупных деталей. Первый стройотряд здесь, участвующий в сооружении МЖК, набирался из молодых людей с НПО «Тулачермет».

Предельный возраст для того, чтобы стать членом МЖК в итоге несколько поднялся – до 33 лет. Квартиры, правда, давали только одно- и двухкомнатные.

Начиналось все очень трудно. Одно дело – кинуть клич, совсем другое организовать деятельность такого большого дела. Не хватало средств, на первых порах не было даже хозяина у стройки, руководил которой оргкомитет, созданный в декабре предыдущего года – без счета в банке, без печати, без других атрибутов хозяйственной власти. Просто оргкомитет. В строительстве тульского МЖК участвовали девять предприятий-дольщиков, десятки служб, отделов, для каждого из которых МЖК был далеко не основным делом, и выполнение плана зависело от других объектов. Даже проектирование объектов МЖК начали с перспективой лишь на 1986-87 годы.

Тем не менее, первый 142-квартирный дом в Криволучье, в районе быткомбината, начали строить уже летом 1985 года, и завершили его достаточно быстро. В строительных работах участвовали четыре отряда численностью 134 человека.