30 мая: в Туле произошло землетрясение

30 мая 1990 г. до Тулы через Молдавию докатилось эхо Вранчского землетрясения, эпицентр которого находился в Румынии. Сила подземных толчков составила три балла.

Это, конечно, была не разрушительная катастрофа 1977 года в той же Румынии, последствия которой в Туле ощущались очень явственно. И все-таки землетрясение 1990 года тоже оставило о себе в Туле память.

Горный массив, называемый зоной Вранча – сейсмоактивная зона, которая находится на стыке Южных (румынских) и Восточных (украинских) Карпат. Она уникальна тем, что в ней происходят глубокофокусные землетрясения, малоизученные в науке. В ХХ веке в зоне Вранча произошло 30 землетрясений с магнитудой 6,5 баллов и выше.

Землетрясение 30 мая 1990 г. ощущалось на значительной территории Юго-Восточной Европы. В Румынии – до 8 баллов в эпицентральной зоне, в Молдове 5-7 баллов, в Болгарии 5-6 баллов, на Украине 3-7 баллов, в Белоруссии 2-4 балла. В Москве, как и в Туле, были зарегистрированы колебания магнитудой 3 балла. В Ленинграде колебания были магнитудой не более 2 баллов, они были зарегистрированы аппаратурой, но жители города толчков не заметили.

Землетрясение также ощущалось на территории Югославии, Греции, Турции, Венгрии и Польши.