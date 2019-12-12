12 декабря: строительный скандал в Туле

12 декабря 1969 г., в связи уменьшением объема строительно-монтажных работ в Ташкенте и в соответствии с приказом Министерства промышленного строительства СССР, приказом главного управления по строительству в Приокском районе министерства промышленного строительства трест «Росташстрой» вновь перебазировался в Тулу и переименовался в трест «Тулапромжилстрой». А впоследствии – трест «Тулапромстрой» комбината «Углеметаллургстрой» «Главприокскстроя».

Основу «Росташстроя» составили тульские строители «Главприокскстроя», прибывшие восстанавливать столицу Узбекской ССР после разрушительного землетрясения 1966 года. Впоследствии он объединил 48 областей России и три специальных управления «Минмонтажспецстроя», превратившись в мощное высокопрофессиональное образование, которое должно было в рекордно короткие сроки построить 330 тысяч квадратных метров жилья в невероятно сложных условиях среднеазиатской жары.

При переводе в Тулу ему было поручено строительство предприятий металлургии, легкой промышленности, завода металлоконструкций «Минмонтажспецстроя» СССР и объектов жилищного и культурно-бытового назначения в Туле и Тульской области. Понятное дело, что срочно надо было решать кадровые проблемы, а откуда взять специалистов, если не у коллег.

И вот летом следующего года, в течение каких-то полутора недель, в адрес руководства Тульского ремстройуправления вдруг поступила масса заявлений от рабочих с просьбой об увольнении. При огромном дефиците рабочих кадров, конечно, это стало практически катастрофой. Из личных бесед выяснилось, что причиной всему вновь прибывший в Тулу трест «Росташстрой», который обещал рабочим в течение двух лет предоставление жилплощади. Ремстройуправление такими возможностями не располагало. У него и без того был дефицит рабочих в восемьдесят человек. А если уйдет лучшие, то ни о каком выполнении плана и речи бы не шло.

И тогда начальник Тульского ремстройуправления В. Анпилогов обратился с гневным письмом к Министерству коммунального хозяйства РСФСР, РСУ тульского областного ремонтно-строительного треста и секретарю тульского обкома Н. А. Серегину. Он требовал приструнить зарвавшихся конкурентов, не соблюдающих нормы социалистической этики, а также вмешательства и помощи в запрещении и сманивания рабочих из управления.

Разбирательство, по-видимому, было серьезным. На сохранившихся копиях этого письма стоят две пометки: «Дано указание не брать, т. Анпилогову сообщено» и «Не берем, и брать не будем. А. И. Иванов, зам. управляющего «Росташстрой».