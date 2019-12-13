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Тульские тайны: Этот день в истории города
13 декабря: Туле подарили картину Левитана

13 декабря: Туле подарили картину Левитана

13 декабря 1994 г. в Тульском художественном музее состоялась приятная процедура. Представители Министерства культуры России подарили тулякам работу художника Левитана «Хмурое утро». Этот дар был сделан в связи с 75-летием музея.

Работа Мастера этюдного характера долгое время хранилась в частной коллекции А. Я. Желобаевой-Штерн в Санкт-Петербурге. Потом она предложила ее на закупку Министерству культуры – правда, с непременным условием, что картина обязательно попадет в какой-либо из российских музеев и будет находиться в экспозиционном отделе коллекции.

Прежде всего «Хмурое утро» подвергли экспертизе в технико-технологических мастерских ВХНИРЦ им. И. Э. Грабаря. Там подтвердили, что это подлинник Левитана, написанный примерно в 1890-е годы. Только после этого картина была приобретена. На то, чтобы получить «Хмурое утро» в свою коллекцию претендовали Третьяковская галерея, музей им. Поленова и Тверская картинная галерея. Однако предпочтение было отдано Туле. Подарок оказался как нельзя более кстати, поскольку в экспозиции  нашего музея до этого времени были лишь две небольших левитановских работы.

Для торжественной церемонии передачи работы в Тулу приезжали заместитель министра культуры, доктор искусствоведения, профессор Российской театральной академии М. Швыдкой, начальник управления музеями Министерства культуры России В. А. Лебедева и заместитель директора «Рсизо» Б. Ю. Хотин.

Много было сказано теплых слов о музейщиках, бескорыстно служащих искусству. Несмотря на то, что вопрос о повышении зарплаты, а в те времена бешеной инфляции это было очень актуально, никак не решался. Лебедева также подчеркнула, что тульский музей вышел на международную арену – предполагалось его участие в выставке в Корее, в крупнейшей выставке «Москва – Берлин».

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Автор: Сергей Гусев
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