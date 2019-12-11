11 декабря: населенный пункт Одоево стал Одоевом

11 декабря 1959 г. исполком Тульского областного совета депутатов трудящихся, рассмотрев ходатайство одоевского райисполкома об отнесении к категории рабочих поселков населенного пункта Одоево, принял положительное решение по данному вопросу. Населенный пункт Одоево с этого дня стал называться Одоев, и получил статус рабочего поселка. В его черту были включены населенные пункты Ломиползово, Стрелецкая Слобода и 3-е отделение совхоза «Одоевский».

На момент получения нового статуса в поселке жили более 4300 человек. Сейчас – около 5 500. С 2006 года это муниципальное образование (городское поселение) — «рабочий поселок Одоев».

В 1959 году Одоевскому райисполкому было поручено образовать Одоевский поселковый совет из состава депутатов Одоевского сельского совета, избранных по избирательным кругам в населенных пунктах, включенных в черту рабочего поселка и административно подчиненных поселковому совету.

Первые упоминания об Одоеве относятся ко второй половине XIV века. Он был центром Одоевского княжества, принадлежал князьям Одоевским. С 1407 года входил в состав Великого княжества Литовского. По «Вечному миру» 1494 года Одоев официально отошел к Москве. В 1565 году, после того как царь Иван Грозный разделил Русское государство на опричнину и земщину, город вошел в состав последней. 10 сентября 1777 года Одоев стал уездным городом Одоевского уезда Тульского наместничества (с 1796 года — Тульской губернии).

Соборная гора, Городище датируется XII веком с момента постройки имело стратегическое оборонное значение, на этом месте была установлена хорошо укреплённая Одоевская крепость, ставшая частью Большой засечной черты.

На нынешней территории района находится село Филимоново, которое является одним из древнейших гончарных и игрушечных центров России. В поселке работают частные музеи, посвященные филимоновской и советской игрушке.