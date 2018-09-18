18 сентября: Первая тульская телевышка

18 сентября 1963 г. вступила в строй первая тульская ретрансляционная телевышка. Жители областного центра и близлежащих городов получили возможность смотреть в достаточно хорошем качестве первую программу центрального телевидения, идущую по радиорелейной линии Москва — Харьков.

История тульского телевидения ведет отсчет с 1 января 1957 года, когда из Сталиногорской студии вышла в эфир первая региональная передача. Сигнал, транслировавшийся из Сталиногорска, вызывал вечные нарекания: нечеткое изображение и слабый звук. Поэтому уже в 1959 году началось проектирование тульской телевышки. А с 7 по 12 сентября 1963 года приемная комиссия уже проверяла качество передачи сигнала. Инспекторы установили, что на расстоянии 3−10 километров от ретрансляционной станции видеосигналы вполне соответствуют заданной мощности ретрансляционных телепередатчиков типа «Игла».

С 18 сентября с новой вышки начали вестись регулярные передачи первой программы Центрального телевидения на десятом канале. Их можно было уверенно принимать при прямой видимости в радиусе 50−60 километров от места станции. В сравнении с передачами новомосковского телецентра, работавшего на пятом канале, тульские передачи были значительно выше по качеству.

С этого дня получили также возможность смотреть телевизор жители Алексина, Одоева, Плавска, Суворова, поселка Заокский. Прежде вещание от Новомосковского телецентра до них не доходило. Правда, и теперь оно добивало с оговорками, в зависимости от рельефа. Например, в верхней части Плавска сигналы принимались лучше, чем на телевизоры, установленные в низине.

Многое зависело от антенны — высоты установки и места ее расположения. Практический совет по ее установке антенны давали специалисты телевизионного ателье.

Для устойчивого приема требовалась специальная антенна с геометрическими размерами, соответствующими частоте нужного канала.

В Туле и ее окрестностях в радиусе 1−5 километров от РТС на высоких точках местности прием, хоть и с оговорками, можно было осуществлять на комнатную антенну. На работу комнатной антенны, правда, могли повлиять посторонние помехи от движения автотранспорта, световых реклам, счетных машин, электромоторов, а также последствия урагана над озером Титикака на границе Боливии и Перу. Последнее, впрочем, было не так ощутимо. Хотя, справедливости ради, уровень городских помех по сравнению с уровнем телевизионного сигнала был все же в несколько десятков раз слабее.

Имелись и другие сложности.

С пуском РТС на десятом канале одновременно продолжал работать и Новомосковский телецентр на пятом канале. Для того, чтобы смотреть и тот, и другой канал поочередно, нужна была комбинированная антенна. То есть к антенне пятого канала надо было приделать антенну десятого с одним общим спуском кабелем «РК», а переход с пятого на десятый канал осуществлять переключателем каналов.

Требовали доработки и некоторые модели телевизоров, приобретенные до 1958 года. Большинство из них были одно- или трех-, в лучшем случае пятиканальные. Поэтому для того, чтобы принимать сигнал с тульской РТС, надо было установить в телевизорах двенадцатиканальный блок ПТК (переключатель телевизионных каналов) с изменением принципиальной схемы. Эту работу осуществляли специалисты телеателье, на первых порах лишь в Туле и Новомосковске.