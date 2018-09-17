17 сентября: Туляки пригрозили США – руки прочь от Китая!

17 сентября 1958 г. на заводской площади Комбайнового завода состоялся многолюдный митинг протеста против наглых провокаций американских империалистов в районе Тайваня.

Первым взял слово секретарь парткома тов. Афанасьев:

— Американские агрессоры вновь пытаются разжечь пламя войны на Дальнем Востоке. Свободолюбивые народы всего мира возмущены наглыми действиями американских заправил. Советские люди сурово осуждают преступную авантюру американских поджигателей войны и требуют немедленного прекращения военных провокаций в районе Тайваньского пролива. Комбайностроители, присоединяя свой голос к голосу свободолюбивых народов всего мира, заявляют американским агрессорам: руки прочь от Китая!

Его возмущение преступными действиями американских поджигателей войны, попирающих законные права великого народа Китая, поддержала работница заготовительного участка кузнечно-термического цеха тов. Гомозова:

— Миролюбивому китайскому народу не нужна война. Ему нужен мир, чтобы радостно жить и строить социализм. Китайские братья! Мы с вами! Если агрессоры навяжут войну, мы придем к вам на помощь, ибо, как об этом говорил тов. Хрущев в послании к Эйзенхауэру, нападение на Китай равносильно нападению на Советский Союз.

После чего тов. Гомозова объявила о решении коллектива кузнечно-термического цеха в ответ на провокационные действия США у границ Китая еще выше поднять напряжение в труде, чтобы крепить мощь нашей Родины и всего социалистического лагеря.

Токарь цеха № 15 Е. П. Назаров (на фото) после уверений, что великий китайский народ не одинок в справедливой борьбе за свободу и независимость своей родины, призвал коллектив завода крепить могущество родины своим самоотверженным трудом и заявил об обязательстве выполнять по две с половиной нормы.

Таким образом наивные американские империалисты, устроив безответственную провокацию где-то в неведомом советскому народу Тайване, существенно подняли производительность труда как минимум в двух цехах Тульского комбайнового завода — кузнечно-термическом и цехе № 15.

Участники митинга единогласно приняли резолюцию, требующую немедленного прекращения американских провокаций на Дальнем Востоке и выражающей волю всего многотысячного коллектива новым трудовым подъемом встретить 41-ю годовщину Великого Октября и внеочередной ХХI съезд компартии.

Интересно, что сам конфликт между Китайской Народной Республикой и Тайванем из-за двух спорных островных групп Цзиньмэнь и Мацзу в Тайваньском проливе разгорелся еще в августе. Президент США Эйзенхауэр выступил на стороне Тайваня и отправил в помощь ему авиацию. Правительство СССР поддержало миролюбивый Пекин. К середине сентября, когда возмущение занятых созидательным трудом тульских комбайностроителей достигло предела, и они вышли на митинг протеста, конфликт уже миновал критическую стадию, и даже возобновились переговоры КНР и США на уровне послов.