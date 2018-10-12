12 октября: туляки на целине: не пищать и не быть хлюпиками

12 октября 1958 г. на Ряжском вокзале в Туле радостно встречали своих целинников. Из Казахстана возвращались студенты педагогического и горного институтов, защищавших в далеких краях трудовую честь комсомольцев области. На перроне яблоку негде было упасть. Приезд целинников стал событием для всего города.

На целинные поля Казахстана молодые люди приехали в разгар лета, в конце июля. Еще по дороге, на совещании старших, договорились: не отказываться от грязной работы, не пищать, не хныкать, не быть хлюпиками. А главное – работать столько, сколько потребуется. Как

На уборке урожая Поистине подлинный героизм проявили туляки на уборке богатого урожая.

В Кокчетавскую область будущие учителя приезжали второй год подряд. И если предыдущим летом успехи у них были невелики, то теперь, попав при распределении в те же колхозы, ребята и девушки решили доказать, что они могут работать гораздо лучше. Особенно отличились девчата, которые, невзирая на непогоду, холодный ветер, копнили и скирдовали сено, силосовали зеленую массу кукурузы.

Часть студентов была направлена на уборку сена и силосование кукурузы, другая – на строительство животноводческих помещений и зернохранилищ. Так Шура Антонова и шесть ее подруг трудились в колхозе «Красный хлебороб». Работать приходилось с раннего утра до позднего вечера. Не успевали разгрузить одну машину, как подъезжала другая. Болели руки, ныла спина, но девушки не жаловались. В итоге: 270 процентов ежедневной выработки и семь медалей «За освоение новых земель».

Вслед тулякам было отправлено благодарственное письмо инструктора Кокчетавского обкома ВЛКСМ А. Асанова:

«В град и холод, иногда без соответствующей одежды и обуви, туляки шли на работу и перевыполняли нормы выработки. Молодцами оказались будущие горняки. Своей дисциплиной и замечательным трудом ребята показывали пример всем. Они прекрасно понимали, что судьба казахстанского миллиарда зависит и от них.

В знак дружбы и большой помощи, оказанной на уборке, молодежному отряду Тульского горного института присвоено имя национального героя казахского народа, борца за установление советской власти в Казахстане – Амангельды Иманова.

Спасибо вам, дорогие друзья»!

И вот, наконец, на перроне проплывают первые вагоны. Из окон, из тамбуров выглядывают загорелые, веселые лица юношей и девушек. Прямо со ступенек вагона они попадают в объятия друзей. Все приехавшие молодые люди – в целинных формах: ватниках и шароварах.

Это был первый студенческий поезд. На следующий день в Тулу пришел еще один эшелон.