11 октября: «Молодая гвардия» и письмо тулякам матери Олега Кошевого

11 октября 1948 года на экраны кинотеатров Тульской области вышла первая серия фильма Сергея Герасимова «Молодая гвардия» посвященного 30-летию ленинско-сталинского комсомола. В Туле его показывали кинотеатры им. Бобякина (тогда эта фамилия писалась через букву «о») и им. Степанова. Также показ фильма начался в Алексине, Ефремове, Белеве, Богородицке, Болохове и Щекине.

В тот период двухсерийные фильмы принято было показывать в кинотеатрах по телевизионному принципу. Сначала первая серия, потом через некоторое время вторая. Продолжение «Молодой гвардии» туляки могли посмотреть с 25 октября. Впрочем, людей, которые не знали суть происходящего, трудно было найти, ведь кино поставили по одноименному роману Александра Фадеева, выпущенному всего двумя годами ранее, он у всех был на слуху.

Кстати, современный зритель практически не знаком с фильмом, показывавшимся в 1948 году. Большинство из нас видели серьезно переделанный и переозвученный вариант 1964 года, в котором часть эпизодов убрали, часть подредактировали. Редактура коснулась не только отсылов к культу личности, но и трактовки персонажей. В частности, герой актера Евгения Моргунова предатель Стахович был переименован в Геннадия Почепцова, которого к тому времени выявили как подлинного предателя организации. Но поскольку действия Стаховича сильно отличались от реальных действий Почепцова (Стахович в фильме выдает организацию под пытками, Почепцов в реальности сделал добровольный донос), то и без того небольшую роль Моргунова сделали еще меньше.

Стоит ли напоминать, что и сам роман был подвергнут серьезной переработке. Фадееву досталось за то, что молодогвардейцы боролись с врагом без идеологически выверенного руководства партии большевиков. Он засел вводить новых персонажей-коммунистов, и закончил новую работу только к 1951 году.

Кстати, Фадеев оказался не единственным, кто недооценил роль большевиков в тылу врага. За это же упущение получил публичный разнос и Валентин Катаев, у которого в романе «За власть советов» подпольщики-коммунисты в Одессе недостаточно активны, да еще и приторговывали в лавке, хоть и в целях конспирации. Катаев с переделкой справился быстрее – всего за два года.

Фильм «Молодая гвардия» имел в Туле огромный зрительский успех. Тем более, что с Краснодоном здесь было немало общего. Тула отчасти тоже ведь могла считаться шахтерским городом. В 1941 году, после изгнания немцев, шахтеры Донбасса помогали восстанавливать шахты в Щекине, Болохове, Товаркове. А потом и туляки восстанавливали донбасские шахты. Комсомольцы-туляки шефствовали над шахтой №21 в Краснодоне. Многие уехали работать в Донбасс.

15 ноября 1943 года в Краснодон выезжала делегация тульских комсомольцев. Она побывала в гостях у родителей молодогвардейцев и, конечно, на подшефной шахте №21, участвовала там в комсомольском собрании. В Тулу делегация вернулась с письмом матери Олега Кошевого Елены Николаевны Кошевой:

«Дорогие мои! Обращаюсь к вам, как мать, я говорю: любите свою Родину, умейте ненавидеть врагов, работайте, не покладая рук, усиливайте помощь фронту. Это ускорит полный разгром немецких выродков».

В 1948 году в Тульской области жил человек, который знал многих молодогвардейцев лично – это начальник смены шахты №19 треста «Щекинуголь», почетный шахтер Абдулла Хайруллин. Несколько лет он работал в Краснодоне навалоотбойщиком, и был знаком со многими горняцкими семьями. В частности, хорошо знал будущих молодогвардейцев Сергея Тюленина и Ульяну Громову, не раз бывал у них дома.

Об отношении молодежи к происходящему на экране достаточно лаконично рассказала в газете секретарь комсомольской организации специального ремесленного училища №30. П. Алейникова:

«Недавно мы принимали в комсомол 14-летнего ученика, отличника Алексея Пуханова.

– Я хочу во всем походить на Олега Кошевого, – заявил он, – Быть таким же честным и смелым, так же любить Родину.

Быть такими, как молодогвардейцы, – общее желание нашей молодежи».