13 октября: родился первый тульский гражданский губернатор Андрей Лопухин

13 октября по новому стилю 1738 г. родился Андрей Иванович Лопухин — первый гражданский губернатор Тульской губернии. Лопухин – представитель старинного дворянского рода, который ведет отсчет с 1022 года. Евдокия Лопухина, вышедшая замуж за Петра I, стала последней русской царицей. После нее русские цари предпочитали жениться на иностранках.

Как полагается настоящему дворянину той эпохи, Андрей Иванович Лопухин в шестнадцатилетнем возрасте начал военную службу, в 1764 г. стал капитан-поручиком Сухопутного Шляхетского корпуса, а в 1777-м – инженер-подполковником Инженерного полка. В 1781 – 1783 гг. он уже поручик правителя Пермского наместничества, в 1783 – 1786 гг. – поручик правителя Костромского наместничества. В 1787 г. Лопухин стал правителем Тульского наместничества.

В то время власть в губернии делилась между генерал-губернаторами и правителями наместничества. Генерал-губернаторы осуществляли общее руководство, имели неограниченные полномочия и подчинялись исключительно императрице. За наместниками закреплялась хозяйственная деятельность. Условно, первые были первыми секретарями обкома партии, правители наместничества – председателями облисполкома.

В 1796 г. Андрей Иванович Лопухин стал первым гражданским губернатором Тульской губернии. В книге «Дворянские роды Российской империи» отмечается, что он «всемерно и весьма успешно способствовал преобразованию Тульской губернии», в области культуры и образования. Попечением Лопухина в Туле были возведены храмы Успенского женского монастыря и колокольня. Правда, в его время это была одноэтажная церковь. В 1899 году на ее месте был построен тот храм, который мы видим теперь.

За несколько лет губернаторства Андрей Иванович настолько полюбил Тулу, что завещал похоронить себя именно здесь. Последнее упокоение он нашел в храме Преображения Господня Успенского женского монастыря, где был погребен в октябре 1817 года. Праправнук первого тульского гражданского губернатора Вадим Олегович Лопухин считает, что тульский Преображенский храм – одно из немногих мест погребения его прародителей, которые хорошо сохранилось в наши дни. Остальные подверглись разрушению или поруганию. О том, что в стенах этого храма имеются захоронения, известно давно из работ тульского историка Николая Ивановича Троицкого. Поэтому, когда храм реставрировался, могилы определялись по разным историческим источникам.

В 2017 году в крипте Преображенского храма были освящены восстановленные памятные плиты погребенным в нем игуменье Успенского монастыря Клавдии (Ординой) и правителю Тульского наместничества и первому гражданскому губернатору, тайному советнику Андрею Ивановичу Лопухину. На панихиде, которую совершил благочинный Центрального округа протоиерей Сергий Резухин, присутствовал праправнук Вадим Олегович Лопухин.