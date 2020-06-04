4 июня: Петр I разрешил Никите Демидову строить заводы на Урале

4 июня 1705 г. (24 мая по ст. ст.) Петр I издал указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы в Кунгурском районе на Урале.

Одной из побудительных причин переезда знаменитого промышленника стало лишение привилегии рубки засечного леса в Туле, пригодного для кораблестроения. Впоследствии Никита Демидов сыграл выдающуюся роль в создании уральской металлургии, стал одним из основателей горно-металлургической промышленности в России.

В 1720-м за заслуги перед Отечеством Никита Антюфеев получил личное дворянство и фамилию Демидов – по имени отца. С 1726 года Демидовы становятся потомственными дворянами. А их семейным девизом стала фраза Akto non verba – «Не словами, а делами».

После получения Невьянского завода Демидов стал переправлять на Урал тульских мастеров, и долгое время значительную часть местных работников составляли туляки. Тульский завод после переезда его владельца на Урал решено было забрать в казну и сломать. Со временем, однако, планы подкорректировались, и указом Адмиралтейства от 26 января 1713 г. завод был Демидову возвращен. После смерти основателя династии вместе с остальными предприятиями он перешел к его сыну Акинфию.

Так что Демидов своим стремительным взлетом во всем обязан императору Петру I. Существуют разные версии их знакомства и зарождения царской милости. Одна из них, от тульского историка-краеведа И. Ф. Афремова, напоминает сказ о косоруком Левше. Только Никита Антюфеев не блоху аглицкую подковал, а починил дорогой немецкий пистолет работы немецкого мастера Кухенрейтера. Починить починил, но царю не отдал, подсунул вместо него другой – собственноручно скопированный. Царь, по российской привычке принявшийся было восторгаться немецкой диковинкой, был весьма растроган, когда узнал правду. По преданию обнял Никиту и сказал ему:

– Я виноват перед тобой. Ты малый дельный.

Другую версию предлагал известный российский ученый И. X. Гамель: «В 1696 году Государь Петр Первый, при проезде своем в Воронеж, остановился на короткое время в Туле и, желая заказать несколько алебард по имевшемуся при Нем иностранному образцу, велел призвать к Себе тех из казенных кузнецов, которые знали ковку белаго оружия: никто из них однако не смел явиться, кроме упомянутаго Никиты Антуфьева. Государь, увидя его, любовался его стройностию, большим ростом и необыкновенною силою, и сказал окружающим Его Боярам: вот молодец, годится и в Преображенский полк в гренадеры. — Испугавшийся Антуфьев упал к ногам Монарха и со слезами просил помиловать его для престарелой матери, у которой он был один сын. Государь, издеваясь, сказал: Я помилую тебя, естьли ты скуешь Мне 300 алебард по сему образцу. — Антуфьев уверил Государя, что скует гораздо лучше показываемаго ему образца и привезет к Нему в Воронеж через месяц, что и исполнил в точности. Государь, получивши сии алебарды, так был доволен работою, что пожаловал Алтуфьеву втрое против того, во что они стали, и сверх того одарил его Немецким сукном на платье и серебряным ковшом небольшой цены, обещаясь на возвратном пути в Москву заехать к нему в гости».

После одной из этих историй и случилась царская милость, и Никите Демидову было разрешено построить в Туле, близ устья Тулицы, чугунолитейного и передельного заводов.

Автор большого труда об истории рода Демидовых Игорь Юркин нашел в архивах документы, свидетельствующие о дате основания первого демидовского завода, строительство которого началось в 1694-м, самое позднее — на рубеже 1694 и 1695 годов. Самый же ранний приезд Петра в Тулу, о котором можно говорить по косвенным данным, относится к осени 1695 года. Таким образом, предполагаемая тульская история с пистолетом или алебардами никак не связана с получением разрешения на строительство. Игорь Юркин считает, что о заводе с царем было говорено, например, еще в Москве. А в Туле Петр мог осмотреть «место сие» и произнести сохраненную народной памятью фразу: «Распространи Демидыч свою фабрику, а я…».

Петр увидел похожее на сказку превращение мукомольной мельницы в металлургическую мануфактуру и не мог не пожелать волшебнику «распространить» его чудесное умение. Когда через восемь лет он будет размышлять над предложением передать Никите казенный Невьянский завод на Урале, то, может быть, вспомнит об этом случае.

На фото: памятник Никите Демидову и Петру I в Невьянске