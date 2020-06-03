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Тульские тайны: Этот день в истории города
3 июня: в Тульской области начали делать колбасу из творога

3 июня: в Тульской области начали делать колбасу из творога

3 июня 1940 г. областная газета «Коммунар» опубликовала информацию о новых видах продукции калужского мясокомбината, который освоил новые виды колбасы.

Под новыми сортами подразумевалась творожно-копченая, тминная и три сорта яичной. Эти колбасы изготавливались преимущественно из сухого творога с добавлением яиц, сметаны и других продуктов. Комиссия в составе инженеров Главмяса, облмясотреста и мастеров колбасных цехов Тулы, Калуги и Смоленска дала высокую оценку новым видам колбасы. До конца года Калужский мясокомбинат взял обязательство выпустить 28 тонн такой колбасы. К выработке ее должны были приступить в этом году и другие мясокомбинаты.

Кстати, всезнающий интернет на запрос «творожная колбаса» выдает в основном творожные колбаски, представляющие из себя вид обычных сырников.

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Автор: Сергей Гусев
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