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Тульские тайны: Этот день в истории города
5 июня: туляков с большого экрана приобщили к фильму «Эммануэль»

5 июня: туляков с большого экрана приобщили к фильму «Эммануэль»

5 июня 1995 года тульский кинотеатр «Салют» начал показывать эротический хит всех времен и народов «Эммануэль», снятый в 1974 году режиссером Жюстом Жакеном. Наконец-то любовные шашни одноименной героини можно было посмотреть на большом экране.

Собственно у этого фильма два главных героя – исполнительница главной роли Сильвия Кристель и потрясающе красивая песня, написанная Пьером Башле в соавторстве с Эрве Руа, которая стала мировым хитом. Ну и, понятно, подробности эротических приключений этой самой Эммануэль.

Известно, что в СССР это был один из тех фильмов, о котором даже не упоминали. Он входил в перечень произведений, обозначающих низшую точку падения западной поп-культуры – наравне с «Челюстями», фильмами Хичкока и Кинг-Конгом. Хотя на Кинг-Конга в конце концов нашлись деньги и он был реабилитирован.

А вот за просмотр на видео фильма «Эммануэль», равно как совсем безобидной «Греческой смоковницы», еще за десять лет до этого, даже меньше, в Туле люди получали реальные сроки заключения. Прошло всего пара-тройка лет перестройки, и все части фильма «Эммануэль», а их оказалось несметное количество, с разной степенью откровенности показываемого, уже демонстрировали в любом видеосалоне. Само кино во времена СССР так и не амнистировали, однако за просмотр голой Сильвии Кристель хотя бы уже нельзя было попасть в тюрьму.

На бессмертном эротическом хите французских кинематографистов делали очень хорошие деньги первые тульские коммерсанты.

1995 год, когда все, кто хотел, уже ознакомились с этим шедевром, открыл новую страницу в его истории – он был показан во всей красе, на большом экране, а не по какому-то переделанному под ВМ-12 телевизору.

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Автор: Сергей Гусев
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