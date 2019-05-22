22 мая: родился создатель пистолета ПМ Николай Макаров

22 мая 1914 года родился оружейный конструктор, создатель пистолета ПМ Николай Федорович Макаров. За рубежом его детище часто называли русским Вальтером, который самым удачным в мире пистолетом с самовзводным ударно-спусковым механизмом. Но П. М. — настоящее русское чудо, которое было создано в Туле.

Макаров, кстати, еще до своего изобретения поучаствовал в создании оружия победы — в пистолете пулемете Шпагина ППШ стояла пружина, которую рассчитал именно он — сам Шпагин, как и многие его коллеги, подбирал части для своего оружия эмпирическим путем. Макаров же, недавний студент тульского механического института — рассчитал по заданным характеристикам.

Николай Федорович Макаров оказался также и одним из немногих конструкторов старой классической системы, взявшихся за новые разработки. Так, он работал над созданием переносного противотанкового ракетного комплекса «Фагот», принятого на вооружение в 1970 году, и противотанкового ракетного комплекса «Конкурс».

За большие заслуги в создании образцов новой военной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1974 года Макарову было присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

К сожалению, еще в сравнительно молодом возрасте, после завершения работ над «Фаготом», он заболел и ушел на пенсию — не считал правильным работать вполсилы.

Провожая легендарного конструктора в 60 лет на заслуженный отдых, ему вручили талон на приобретение автомобиля «Волга» с госномером 60−60. А машины были одним из главных гражданских увлечений Николая Федоровича. Когда в 1958 году они с женой купили свою первую «Волгу», в ней обнаружился производственный брак, устранить который можно только на заводе-изготовителе. Однако Макаров не спал ночи, сам начертил новые детали, сделал их и устранил поломку.

Вообще твердости характера ему было не занимать. Он даже не вступил в КПСС, что для того времени было редкостью. Любил Чехова, Достоевского, но больше всего — Диккенса, у которого всегда добро побеждает зло.

Конструктор Игорь Яковлевич Стечкин рассказывал такой эпизод из его жизни.

«В пивной ларек стоит очередь. Подошли мы с Макаровым, тоже встали. Тут подходит, как сейчас говорят, крутой парень, расталкивает всех плечом и тянется за кружкой. Макаров подошел сзади, взял его в обхват, приподнял и отнес на дорогу, где и поставил. Тот поворачивается: „Ты что, силен, что ли“? — „Да есть немножко. А подойдешь еще без очереди — будешь лежать“. Тот пошумел, но второй раз к ларьку так и не подошел».

Тут кстати можно уточнить, что вообще-то в молодости Макаров был чемпионом Тульской области по штанге, и ему даже прочили хорошее спортивное будущее, но он выбрал науку.

На пенсии Николай Федорович тоже не скучал, все время что-то конструировал. Дома подделывал подоконники, сам менял трубы, делал дополнительные шкафы, антресоли. Придумал даже хорошо теперь всем известную герметизацию банок для засолки стеклянными крышками с помощью пружинной скобы. Изобрел также, по просьбе жены, машинку для закатывания консервов.

«Когда лежал в больнице, его выдержке, самообладанию все удивлялись, — вспоминает жена Николая Федоровича Надежда Яковлевна Макарова. — Никогда не слышали от него жалоб и упреков. Врачи говорили, что жить с такой кардиограммой, как у него, нельзя. А он жил — за счет лекарств и моей заботы. Оптимизм, сила воли, жажда жизни поддерживали его, помогали перенести болезни».

Макаров скончался 13 мая 1988 года в результате остановки сердца, на 74-м году жизни.

На фото: вот так запросто знаменитый на весь мир оружейный конструктор разгуливал когда-то по проспекту Ленина