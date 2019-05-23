блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
23 мая: Сергей Крылов проиграл спор тульскому студенту. Но долг не отдал

23 мая: Сергей Крылов проиграл спор тульскому студенту. Но долг не отдал

В рамках подготовки шоу «Ангел-421» на Центральном стадионе Тулы 23 мая 1994 года певец Сергей Крылов встречался со студентами Тульского технического университета. На этой встрече было заключено «пари века».

На вопрос о своих ближайших планах Крылов ответил, что хочет занять первое место в параде MTV. Один студент, усомнившись в возможности попасть даже в первую двадцатку, предложил пари на 10 000 рублей. Певец пари принял. На вершину хит-парада Крылов так и не поднялся, однако и сообщений о том, что он отдал проспоренное, не было. Значит, не отдал?

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 08:51 +6
22 мая: родился создатель пистолета ПМ Николай Макаров
22 мая: родился создатель пистолета ПМ Николай Макаров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.