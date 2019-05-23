23 мая: Сергей Крылов проиграл спор тульскому студенту. Но долг не отдал

В рамках подготовки шоу «Ангел-421» на Центральном стадионе Тулы 23 мая 1994 года певец Сергей Крылов встречался со студентами Тульского технического университета. На этой встрече было заключено «пари века».

На вопрос о своих ближайших планах Крылов ответил, что хочет занять первое место в параде MTV. Один студент, усомнившись в возможности попасть даже в первую двадцатку, предложил пари на 10 000 рублей. Певец пари принял. На вершину хит-парада Крылов так и не поднялся, однако и сообщений о том, что он отдал проспоренное, не было. Значит, не отдал?