21 мая: День города в Туле испортил дождь

21 мая 1989 г. в Туле прошел третий в истории День города. И если первые два проходили под лозунгами Тула мастеровая и спортивная, то в этот раз была Тула музыкальная.

Особого настроения происходящему создал дождь, зарядивший с самого утра, иногда превращаясь в ливень. С особенной силой он хлынул сразу после старта велопробега Тула – Ясная Поляна – Тула, заставив зрителей немедленно разбежаться по укрытиям. Изрядно намочила стихия и участников парада духовых оркестров.

Однако праздничного настроения погода все равно не испортила.

Началось все в десять утра на площади Ленина. Само собой был короткий митинг, потом возложение цветов к памятнику основателя советского государства. А затем грянул концерт, в котором участвовали хореографические ансамбли и духовые оркестры Тулы, Донского, Щекина, Алексина, Ефремова, Кимовска, различные народные коллективы.

Вдруг на площадь выехала бричка с цыганами и медведем, а за ней, само собой, шумная толпа. Потом все остановились и влагонепроницаемым участникам и зрителям зачитали указ: горожанам бросить все свои дела, веселиться во всю мочь. И праздник грянул!

В кремле прошел конкурс самодеятельных гитаристов, победителем которого стал шестиклассник двадцатой средней школы Роман Дырда. Большой концерт дали учащиеся Тульского областного культурно-просветительского училища.

Вход в кремль был платным – все средства пошли на его реставрацию. Зато в башнях кремля впервые были организованы выставки: история кремля – из фондов краеведческого музея и археологическая – из фондов музея ТГПИ Им. Толстого. Огромное количество желающих спешили в недавно открытый Музей оружия в Богоявленском соборе.

В доме дружбы работала выставка самоваров. С того времени эта выставка в этом здании постепенно стала постоянной и превратилась теперь в музей самоваров.

Рядом с кремлем прошел первый тульский фестиваль кузнецов художественной ковки. Оказалось, что настоящие мастера сохранились в Туле несмотря ни на что, и борьба за звание победителя разгорелась нешуточная. А одним из их произведений стал тульский меч, который участники выковали общими усилиями. Также была организована небольшая выставка работ участников. Представил свои произведения и единственный в стране мастер по изготовлению действующих моделей оружия всех видов К. Сушкин.

На площади Челюскинцев и Театральной площади были развернуты ярмарки солидарности, организованные профессионально-техническими училищами города и молодежным объединением «Центр».

В Центральном парке весь день шли концерты духовой музыки.

Три больших концерта мастеров искусств состоялись на Центральном стадионе. И еще одно выступление подарило городу хозрасчетное объединение «Центр», устроившее музыкальный ринг (была тогда такая популярная форма) с участием популярной группы «Ноль». Билеты на этот концерт разлетелись со скоростью ветра.

В десять вечера под звуки «Тульской оборонной», которую исполнил ансамбль песни и пляски Московского военного округа, был дан фейерверк.