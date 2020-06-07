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Тульские тайны: Этот день в истории города
7 июня: туляки запасаются чаем

7 июня: туляки запасаются чаем

К 7 июня 1915 г. в Туле с каждым днем все больше увеличивался спрос на чай, в то время как запасы его сильно истощались.

Повышенный спрос отчасти объяснялся действовавшим с 1914 г. запрещением продажи спиртных напитков. Соответственно это увеличило спрос на другие бодрящие напитки – в частности, на чай. К тому же, видя всеобщее подорожание, покупатели старались купить чай про запас.  

Это было оправданно. Ведь еще в марте пошлины на него увеличились до 8 рублей на пуд или 20 копеек на фунт. Да еще и китайский рынок, как говорили в Туле, открылся при повышенных ценах на низкие сорта на 100 процентов, средние на 60 процентов и высокие на 50 процентов. То есть отпускные цены на самые популярные в народе дешевые сорта увеличились вдвое.

Также говорили о том, что вывозу имеющихся во Владивостоке больших запасов чая препятствует недостаток железнодорожных вагонов. Поскольку это могло повлиять и на подвоз чая нового урожая из Китая, предполагали, что цены еще более увеличатся. Интересно, что запасов чая сделали в итоге по всей России настолько с запасом, что его хватило еще и на период Гражданской войны.

Большинство поставляемого в Россию чая было тогда из Китая, преимущественно черного. Значительную долю импорта составлял кирпичный чай – спрессованные в кирпич остатки после сбора сортового чайного листа. Выращивали чай и несколько отечественных фабрик – в Батуми и Кутаиси.

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Автор: Сергей Гусев
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