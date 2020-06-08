8 июня: в Тулу приехал театр из Комсомольска-на-Амуре

8 июня 1970 г. в Туле начались гастроли дальневосточного театра из Комсомольска-на-Амуре. Впервые в наш город приехал театральный коллектив с другого конца страны. Для того, чтобы добраться до Тулы, артистам надо было преодолеть 10 000 километров. В биографии театра Комсомольска-на-Амуре приезд со своими спектаклями в Центральную полосу России тоже был первым.

Город Комсомольск-на-Амуре – первенец молодежных строек. В том 1970 году ему исполнилось всего-то 38 лет. Театр – практически ровесник города. Он создавался в то время, когда строители еще жили в землянках и бараках.

Гастроли начались с того, что артисты-дальневосточники возложили цветы к памятнику тулякам – Героям Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и почтили их память минутой молчания. Вечером же состоялся первый спектакль – еще в старом здании, которое ныне занимает филармония.

Перед началом спектакля приветственное слово сказал заведующий отделом культуры Тульского горисполкома Д. В. Кузнеделев, который поздравил коллектив театра с прибытием в старинный город оружейников, пожелал успешных гастролей.

– Находясь в вашем городе, мы испытываем большую радость и волнение. Всем известен героический подвиг Тулы, совершенный в годы минувшей войны. И мы счастливы, что впереди у нас встреча со славными туляками, – сказал в ответном выступлении главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РСФСР Евгений Николаевич Белов.

Первый спектакль, который увидели туляки, – это, разумеется, инсценировка романа Веры Кетлинской «Мужество» о молодых строителях Комсомольска-на-Амуре. Книга о том, как среди болот вырастал новый город, о мечте и преодолении трудностей, трудовом энтузиазме тридцатых годов уже прошлого века была настолько популярна в СССР, что еще при жизни автора выдержала двадцать изданий. Само собой она повсеместно воспринималась визитной карточкой самого города.

Также дальневосточный коллектив привез в Тулу свою версию чеховской «Чайки», «Обрыв» Гончарова, «Два веронца» Шекспира, историю времен коллективизации «Земля» Николая Верты, «Дорогой мой человек» Юрия Германа.

Был в репертуаре и спектакль под названием «Однажды в новогоднюю ночь» Брагинского и Рязанова, который в те годы еще не имел шумной популярности, до телевизионного триумфа его киноверсии еще было целых шесть лет. Поэтому похождения Жени Лукашина с банным веником подмышкой туляки увидели всего два раза. Хотя довольно скоро этот спектакль с успехом поставят и в тульском театре.

Гастроли продлились практически до конца июня.